Νέα τουρκική προπαγάνδα: Φωτογραφίες πολεμικών τουρκικών πλοίων σε Λέσβο και Σάμο

Μέσω διαρροών, τα τουρκικά ΜΜΕ όπως το κρατικό πρακτορείο Anadolu, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου τη στρατιωτικοποίηση νησιών, λίγες ώρες μετά τις τελευταίες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠ ΑΜ, Χουλουσί Ακάρ, περί «δικαιώματος αυτοάμυνας» της Άγκυρας.

Τουρκικά ΜΜΕ ισχυρίζονται ότι η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας εντόπισε τεθωρακισμένα οχήματα να αποβιβάζονται από πολεμικά πλοία στη Λέσβο και τη Σάμο: «Από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποκαλύφθηκε ότι τα εν λόγω πλοία παρέδωσαν στη Λέσβο 23 τεθωρακισμένα οχήματα και άλλα 18 τεθωρακισμένα στη Σάμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα εν λόγω τεθωρακισμένα ήταν μεταξύ των οχημάτων που απέστειλαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης οι ΗΠΑ», σημειώνει το Anadolu.

Με το ψευδοεπιχείρημα ότι υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που επιβάλουν ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, στο τηλεγράφημα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Τουρκίας σημειώνεται ότι «οι δραστηριότητες αυτές της Ελλάδας είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Οι πηγές που επικαλείται το Anadolu κάνουν λόγο για πτήση του UAV που κατέγραψε τα δύο ελληνικά μεταγωγικά πλοία να ταξιδεύουν προς Λέσβο και Σάμο.

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 25, 2022