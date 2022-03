Από μία σφαίρα στο κεφάλι έπεσε νεκρός ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Μπρεντ Ρενό στην πόλη Ιρπίν της Ουκρανίας, σύμφωνα με την αστυνομία του Κιέβο, γράφοντας έτσι τον τραγικό επίλογο σε ένα ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο αυτή τη φορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον επακόλουθο πόλεμο το οποίο όμως έμελλε να μείνει στη μέση.

Η τραγική είδηση επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Αντρέι Νεμπίτοφ ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε πως η αποστολή των δημοσιογράφων δέχθηκε ρωσικά πυρά. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας του Κιέβου υποστήριξε ότι εκτός του Μπρεντ Ρενό, ένας ακόμα δημοσιογράφος τραυματίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ιρπίν.

Um jornalista do jornal The New York Times morreu em Irpin, região da capital Kiev. Irpin é um do fronts mais pesados da guerra, as tropas russas estão tentando furar as linhas de defesa do exército ucraniano para chegar ao centro de Kiev. pic.twitter.com/RI7I5Ekyol

— Direto do Front (@DiretoFront) March 13, 2022