Moderna | Το εμβόλιό της δρα αποτελεσματικά ενάντια στις μεταλλάξεις του κορωνοϊού

Αποτελεσματικό και ενάντια στις μεταλλάξεις του νέου κορωνοϊού που εντοπίστηκαν σε Ηνωμένο Βασίλειο και Νότια Αφρική ανακοίνωσε η Moderna πως είναι το εμβόλιό της κατά του ιού, τη Δευτέρα 25/01.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του «Reuters», η εταιρεία σημείωσε πως το εμβόλιό της κατά της Covid-19 παρήγαγε αντισώματα που εξουδετερώνουν τον ιό στις εργαστηριακές δοκιμές εναντίον των νέων στελεχών του κορωνοϊού που ταυτοποιήθηκαν πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Νότια Αφρική. Δύο δόσεις του εμβολίου της Moderna κατά της Covid-19 αναμένεται ότι θα προστατεύουν από τα στελέχη του ιού που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

