Μέση Ανατολή | Δεύτερη νύχτα πολέμου στο Ισραήλ

Δεκάδες νεκροί και «βροχή ρουκετών» από τη Χαμάς, με κάποιες να διαπερνούν τον ισραηλινό «Σιδερένιο Θόλο» – Καταδικάζει τις επιθέσεις στο Ισραήλ ο Μπάιντεν: «Νόμιμο δικαίωμα της χώρας να αμυνθεί» – Στηρίζει τη Χαμάς και απειλεί το Ισραήλ η Τουρκία

Κλιμακώνεται ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στην πλέον σφοδρή ένοπλη αναμέτρηση των τελευταίων χρόνων.

Οι προσπάθειες εκεχειρίας από την Αίγυπτο, το Κατάρ τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και οι εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για τερματισμό της βίας δεν φαίνεται να αποδίδουν.

Βομβαρδίζουν οι μεν, ρίχνουν ρουκέτες οι δε και οι νεκροί υπολογίζονται σε δεκάδες, με τις περισσότερες απώλειες να σημειώνονται στη Γάζα. Εκατοντάδες είναι και τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ από το πυροβολικό και την αεροπορία, με στόχους κτίρια και εγκαταστάσεις των Παλαιστίνιων. Ανακοινώθηκε ότι δεκάδες είναι και τα μέλη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς που σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ αυτών και ο διοικητής της ταξιαρχίας για την Πόλη της Γάζας.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Dozens were killed as Israel carried out hundreds of airstrikes in Gaza, and Hamas and other Palestinian militants fired multiple rockets over the border at Tel Aviv and Beersheba https://t.co/7EDcqm4iUM pic.twitter.com/ptqVvGZEvt

— Reuters (@Reuters) May 12, 2021