ΔΙΕΘΝΗ
LIVE – Ξεκινά η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στην Γάζα
Η διαδικασία προβλέπεται να συνεχιστεί στις 10:00 το πρωί στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Πρόκειται για μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
Εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, αναμένοντας με αγωνία την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις οκτώ το πρωί της Δευτέρας.
Παρακολουθήστε live:
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram