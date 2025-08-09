Κύπρος: Προειδοποιήσεις του Ισραήλ για μυστική τουρκική βάση στα κατεχόμενα

Σενάρια που έρχονται και παρέρχονται και εμπλέκουν την Κύπρο και την Ελλάδα σε παιχνίδια που παίζονται αυτή την εποχή στην ταραγμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής, προκαλούν προβληματισμό.

Κύριος τροφοδότης των εμπόλεμων σεναρίων είναι ο ισραηλινός αρθρογράφος Shay Gal, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες με άρθρο του στην ιστοσελίδα IsraelHayom υποστηρίζει ότι η Βόρεια Κύπρος αποτελεί απειλή για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Και αυτό γιατί η Τουρκία μεταμορφώνει «αθόρυβα» τα Κατεχόμενα σε «προωθημένη βάση για τον τουρκικό στρατό, φιλοξενώντας εξελιγμένα οπλικά συστήματα, κυβερνοεπιτήρηση και υποδομή πληροφοριών σημάτων (SIGINT) ώστε να είναι ικανή να αναχαιτίζει τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις πολιτικές ισραηλινές επικοινωνίες. Σύμφωνα με τον ισραηλινό αρθρογράφο η Άγκυρα διατηρεί μυστικές τρομοκρατικές εγκαταστάσεις στο νησί. Για τους λόγους αυτούς καλεί «το Ισραήλ, σε συντονισμό με την Ελλάδα και την Κύπρο, να προετοιμάσουν μια επιχείρηση έκτακτης ανάγκης για την απελευθέρωση του βόρειου τμήματος του νησιού».

Η Κυπριακή πλευρά αρνήθηκε να αναφερθεί και να σχολιάσει το άρθρο. Ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητο από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ αναφερόμενος στο άρθρο εξέφρασε την ενόχλησή του και υπεραμύνθηκε της παρουσίας των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στην περιοχή τονίζοντας πως αποσκοπούν «στην προστασία της ευημερίας και της ασφάλειας του τουρκοκυπριακού λαού». Πέρα από αυτό, ο Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η προσέγγιση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με το Ισραήλ προκαλεί ενόχληση ακόμη και στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Yeni Safak ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, ότι «το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κύπρου που «προορίζεται να χρησιμοποιηθεί» από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση ως απειλή κατά της Βόρειας Κύπρου. Προς επίρρωση αυτού σημειώνουν ότι οι ΗΠΑ ήραν το εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί στην GASC πριν από δύο χρόνια για τη συνέχιση της αποστολής αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου που θα εξυπηρετήσει την αύξηση των εντάσεων.

Υπό το κλίμα αυτό, και κάτω από εντάσεις και απειλές ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταβάλει προσπάθειες να διατηρηθεί η κινητικότητα στο Κυπριακό ζήτημα, με το βλέμμα στραμμένο στις επικείμενες εκλογές του φθινοπώρου στο ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου.