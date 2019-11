Κρητικής καταγωγής ήταν ο επικρατέστερος διάδοχος του Μπαγκντάντι

Ο Ελληνοαμερικανός Τζον Γεωργελάς με καταγωγή από την Κρήτη φέρεται να ήταν ο υποψήφιος διάδοχος του Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι στην ηγεσία του ISIS.

Ο Αμπού Χασάν αλ Μουχατζίρ ήταν ο εκπρόσωπος ISIS και ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Αλ Μπαγκάντι, ωστόσο εξουδετερώθηκε αμέσως μετά την εξόντωση του “χαλίφη” του Ισλαμικού Κράτους. Το “Αλ Μουχατζίρ” (που σημαίνει μετανάστης) οδήγησε σε εικασίες ότι δεν ήταν ούτε Ιρακινός, ούτε Σύρος. Ορισμένες ιστοσελίδες θεωρούν ότι πρόκειται για τον Γιάχια αλ-Μπαχρούμι ή Γιάχια Αμπού Χασάν – τον κατά κόσμον Τζον Γεωργελά ή Ιωάννη Γεωργελάκη που γεννήθηκε στο Τέξας και έχει καταγωγή από την Κρήτη.

Είναι η δεύτερη φορά που ανακοινώνεται ο θάνατος του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε πεθάνει το 2017 στις επιχειρήσεις για την ανακατάληψη της πόλης Μαγιαντίν, βασικό προπύργιο τζιχαντιστών στην Ανατολική Συρία. Ωστόσο, οι τζιχαντιστές αφήνουν συχνά να αιωρούνται πληροφορίες για τον θάνατο στελεχών τους, για να συνεχίζουν τη δράση τους με διαφορετικό ψευδώνυμο.

Από την Ορθόδοξη Εκκλησία… στον ISIS

Ο Τζον Γεωργελάς γεννήθηκε το 1983 από τον Τίμοθι – πρώην στρατιωτικό γιατρό, συνταγματάρχη ε.α. του αμερικανικού στρατού – και τη Μάρθα, ελληνικής καταγωγής.

Στην παιδική του ηλικία υπέφερε από καλοήθεις όγκους και εύθραυστα οστά και στα 11 έμεινε αρκετό καιρό στο κρεβάτι για να ανακάμψει από ένα σπασμένο πόδι. Τότε άρχισε να ενδιαφέρεται έντονα για την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου “The way of the strangers: Encounters with the Islamic State”.

Παρακολούθησε το γυμνάσιο της Ακαδημίας Αεροπορίας στο Κολοράντο Σπρινγκς “ήταν χαρούμενος, κοινωνικός, έκανε σπορ, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, πειραματίστηκε με τα ναρκωτικά“, όπως ανέφερε στην “Daily Mail” ο -τότε- κολλητός του, Νταν Τοπάκας.

Πώς προσηλυτίστηκε

Όλα άλλαξαν στο κολέγιο “Blinn” του Τέξας, όπου -ως φοιτητής- συναναστράφηκε μουσουλμάνους, γοητεύτηκε από το Ισλάμ και προσηλυτίστηκε τον Νοέμβριο του 2001, μόλις δύο μήνες μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Δύο χρόνια μετά, σε μία μουσουλμανική ιστοσελίδα, γνώρισε την σύζυγό του, Τάνια Τσάουντρι (Τζόγια), από το Μπαγκλαντές, με βρετανική καταγωγή. Και εκείνη είχε αρχίσει να ριζοσπαστικοποιείται την επομένη της 11ης Σεπτεμβρίου. Παντρεύτηκαν στο Λονδίνο και στη συνέχεια έκαναν πολλά ταξίδια, στη Δαμασκό, το Λονδίνο και τις ΗΠΑ. Μάλιστα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γεωργελάς ήθελε να γίνει ιμάμης. Τελικά, εργάστηκε για λίγο στην εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών Rackspace.

Τον Απρίλιο του 2006, ο Τζον Γεωργαλάς συνελήφθη από τις αμερικανικές Αρχές και καταδικάστηκε σε 34 μήνες κάθειρξη, επειδή προσπάθησε να θέσει εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα της Αμερικανικής Ισραηλινής Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.

Αφού αποφυλακίστηκε, μετακόμισε στην Αίγυπτο, όπου απέκτησε φήμη και οπαδούς, τελειοποίησε τις αραβικές σπουδές του και μετά την πτώση του Μόρσι, πέρασε στη Βόρεια Συρία. Εκεί, φέρεται να πολέμησε στην πρώτη γραμμή μέχρι που τραυματίστηκε σοβαρά και έτσι ανέλαβε την προπαγάνδα του ISIS.