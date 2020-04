Κορωνοϊός: Στην εντατική ο Μπόρις Τζόνσον

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 6 Απρ 2020 στις 22:36

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει διαγνωστεί με κορωνοϊό και εισήχθη χθες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΒBC, ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών, Ντόμινικ Ράαμπ, να τον αντικαταστήσει για όσο διάστημα δεν θα μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Νωρίτερα σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε κάνει μία ανάρτηση στα social media δηλώνοντας πως του κάνουν μερικά τεστ ρουτίνας και εκφράζοντας την καλή του διάθεση.

«Κατόπιν συμβουλής του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για μερικά τεστ ρουτίνας καθώς εξακολουθώ να έχω συμπτώματα του κορωνοϊού», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

«Η διάθεσή μου είναι καλή και παραμένω σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό και να κρατήσουμε όλους ασφαλείς».

Από την Ντάουνινγκ Στριτ ανακοινώθηκε πως το ηθικό του πρωθυπουργού «είναι υψηλό» σήμερα, αφού πέρασε μια «ήσυχη νύχτα» στο νοσοκομείο, όπου «παραμένει για παρακολούθηση».

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020