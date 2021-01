Κορωνοϊός: Καταρρέουν τα νοσοκομεία στο Λονδίνο

Σε επιστολή του στον Μπόρις Τζόνσον, απαιτεί το κλείσιμο των εκκλησιών και των τόπων λατρείας και τονίζει ότι πρέπει οι κάτοικοι να φορούν μάσκες παντού, όπως στις ουρές των σούπερ μάρκετ και όπου υπάρχει συνωστισμός.

«Το νούμερο των κρουσμάτων στο Λονδίνο έχουν αυξηθεί δραματικά και στα νοσοκομεία νοσηλεύονται πολύ περισσότεροι ασθενείς από ότι τον Απρίλιο», αναφέρει ο Sadiq Khan.

«Ένας στους 30 Λονδρέζους έχει τώρα κορωνοϊό. Αν δεν αναλάβουμε δράση αμέσως, η NHS (η Εθνική Υπηρεσία Υγείας) μπορεί να καταρρεύσει και περισσότεροι άνθρωποι να πεθάνουν», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Μάλιστα τόνισε ότι 7.034 άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με Covid-19 στο Λονδίνο, δηλαδή 35% περισσότερα απ’ ό,τι κατά την κορύφωση του πρώτου κύματος τον Απρίλιο.

Στο πλαίσιο της κατάστασης «μείζονος συμβάντος» οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να δώσουν συντονισμένη απάντηση στο ζήτημα που δημιουργείται.

Today I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point. One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die.

— Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) January 8, 2021