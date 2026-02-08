Κοινωνικά δίκτυα: Κερδίζει έδαφος η απαγόρευσή τους στις μικρές ηλικίες

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που αποφάσισε να απαγορεύσει τα κοινωνικά δίκτυα (social media) για παιδιά κάτω των 16 ετών, μπλοκάροντάς τα από πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και Facebook, το Snapchat και άλλα.

Η απόφαση της κυβέρνησης του Αντονι Αλμπανίζι να σταματήσει την πρόσβαση των νέων στις ψηφιακές πλατφόρμες έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για την προστασία των νέων. Ενα μήνυμα που εκ του αποτελέσματος φάνηκε να δικαιώνει την αυστραλιανή κυβέρνηση αλλα και τους ειδικούς, ψυχολόγους και παιδαγωγούς, που είχαν μιλήσει για τους κινδύνους αυτης της υπερ-έκθεσης…

Περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί κοινωνικών μέσων που ανήκουν σε Αυστραλούς και οι οποίοι κρίθηκαν από τις πλατφόρμες ως ανήλικοι κάτω των 16 ετών, απενεργοποιήθηκαν, καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας.

Με ανάρτησή του μάλιστα υποστηριζε ότι με την απόφαση για την απαγορευση «δίνουμε στα παιδιά μια παιδική ηλικία και στους γονείς ηρεμία».

Τα κοινωνικά δίκτυα και η απήχηση της απαγόρευσης

Η απαγόρευση και η υποδοχή του μέτρου, παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες που εξετάζουν παρόμοια μέτρα με βάση την ηλικία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Η δυναμική αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, καθώς οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν ότι η ψυχική υγεία των νέων μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά από το trolling και άλλα αρνητικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων.

Μεταξύ των χωρών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν τα βήματα της Αυστραλίας είναι η Κίνα, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ινδία, η Ιταλία, η Μαλαισία, η Νορβηγία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ηδη, οι δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού για την ανάγκη της πολιτείας να προστατεύσει τα νεότερα μέλη της προκάλεσε μια ανευ προηγουμένου διαδικτυακή κόντρα με τον ισχυρό επιχειρηματία της τεχνολογίας και των social media, τον Ιλον Μασκ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργος δεν απέφυγε την απάντηση στον μεγιστάνα της Tesla και του «Χ» που τον χαρακτήρισε «τύραννο».

«Η φωνή της λογικής, της κοινωνικής πλειοψηφίας και της δημοκρατίας δεν θα φιμωθεί από τους τεχνο-ολιγάρχες του αλγορίθμου», απάντησε δηκτικά ο Πέδρο Σάντσεθ.