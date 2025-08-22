Κηρύχθηκε και επίσημα λιμός στη Γάζα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Ο διεθνής οργανισμός IPC που θεωρείται η κορυφαία αρχή για τις επισιτιστικές κρίσεις και υποστηρίζει ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Λωρίδα της Γάζας βιώνει πλέον συνθήκες λιμού, με το επίκεντρο στη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, ενώ προειδοποίησε πως η κατάσταση θα επεκταθεί σε ολόκληρο το έδαφος αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός και άρση των περιορισμών στη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ολοκληρωμένη Κατηγοριοποίηση Φάσεων Επισιτιστικής Ανασφάλειας (Integrated Food Security Phase Classification – IPC) ανέφερε ότι στην πόλη της Γάζας, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, καταγράφεται λιμός και πως μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα η κρίση μπορεί να επεκταθεί νοτιότερα, στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και τη Χαν Γιούνις.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται έπειτα από μήνες συνεχών προειδοποιήσεων διεθνών οργανώσεων αρωγής, οι οποίες υπογράμμιζαν ότι οι περιορισμοί που επέβαλε το Ισραήλ στην είσοδο τροφίμων και άλλης βοήθειας, σε συνδυασμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, οδηγούσαν σε ακραία πείνα τον άμαχο πληθυσμό και κυρίως τα παιδιά.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το IPC αναγνωρίζει επίσημα την ύπαρξη λιμού στη Μέση Ανατολή — μια δραματική εξέλιξη που αναμένεται να αυξήσει τις πιέσεις προς το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε σφοδρή σύγκρουση με τη Χαμάς από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεων με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας και άλλων προπυργίων της Χαμάς, κάτι που ειδικοί εκτιμούν ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω την πείνα.

Σύμφωνα με την IPC, η έλλειψη τροφής οφείλεται στις συνεχιζόμενες μάχες, τον αποκλεισμό της βοήθειας, τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και την κατάρρευση της τοπικής παραγωγής τροφίμων. Μετά από 22 μήνες πολέμου, η πείνα έχει φτάσει σε επίπεδα που απειλούν την ίδια τη ζωή σε ολόκληρη τη Γάζα.

Η έκθεση εκτιμά ότι πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι —δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού— βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφική επισιτιστική ανασφάλεια, με πολλούς να κινδυνεύουν άμεσα από θάνατο λόγω υποσιτισμού. Τον περασμένο μήνα η IPC είχε μιλήσει για «το χειρότερο σενάριο λιμού» στη Γάζα, χωρίς όμως να το χαρακτηρίσει επισήμως.

ΟΗΕ: Οι θάνατοι από πείνα ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπογράμμισε την Παρασκευή ότι η εμφάνιση λιμού στη βόρεια Γάζα είναι «άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση» ξεκαθαρίζοντας ότι οι θάνατοι από λιμό μπορεί να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου.

«Ο λιμός που κηρύχθηκε σήμερα στο κυβερνείο της Γάζας από την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση», υπογράμμισε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε έκθεση παγκόσμιου παρατηρητηρίου για την πείνα.

«Είναι έγκλημα πολέμου να χρησιμοποιείται η λιμοκτονία ως μέθοδος πολέμου και οι θάνατοι που προκύπτουν μπορεί επίσης να ισοδυναμούν με το έγκλημα πολέμου της εκούσιας δολοφονίας», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ απορρίπτει την έκθεση του IPC

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), χαρακτηρίζοντάς την μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Κατηγορώντας το IPC ότι «δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και ότι αγνόησε τα δικά του κριτήρια», το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων», τόνιζε η ανακοίνωση.