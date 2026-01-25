Κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή – Το Ιράν έτοιμο για «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας» θα αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση, το Ιράν, δήλωσε χθες υψηλόβαθμος τοπικός αξιωματούχος, εν όψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση- ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση- αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό τον λόγο τα πάντα είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού στο Ιράν», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε την όποια επίθεση- περιορισμένη, άνευ περιορισμών, χειρουργική, με συμβατικά μέσα, όπως κι αν την ονομάσουν- ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατόν τρόπο για να το διευθετήσουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Εάν οι Αμερικάνοι παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια ακριβώς θα μπορούσε να είναι η ιρανική απάντηση.

Ιράν: Σε υπόγειο καταφύγιο ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενε, έχει κρυφτεί σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International, που συνδέεται με την αντιπολίτευση, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εν μέσω αυξημένων εντάσεων λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται «πληροφορίες που έλαβε» η αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως ο Τραμπ φέρεται να παραμένει στην Ουάσινγκτον και να μην μεταβαίνει στο Μαρ-α-Λάγκο για το Σαββατοκύριακο, μια κίνηση που ενισχύει τα σενάρια για αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Ο Τραμπ στέλνει «αρμάδα» στο Ιράν

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε επανειλημμένα να διατάξει πλήγματα στο Ιράν σε αντίδραση για την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων στη χώρα, αλλά φάνηκε να υπαναχωρεί την περασμένη εβδομάδα, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε μολαταύτα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, αναφερόμενος μόνο σε «αρμάδα» και «μεγάλη δύναμη». «Ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε», σημείωσε πάντως, λέγοντας πως είναι ανοικτός σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ακολουθούν την απειλή του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα έχουν «οδυνηρή» τύχη αν επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία και τη διαβεβαίωσή του πως οι δυνάμεις του έχουν πάντα «το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Κινητοποιήσεις που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου στο Ιράν γενικεύτηκαν, μετατράπηκαν στο μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στη χώρα εδώ και χρόνια περί την 8η Ιανουαρίου, που αψηφούσε ανοικτά το κληρικαλιστικό καθεστώς, προτού κατασταλούν βίαια.