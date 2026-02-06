Κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο

Σε δραματικούς τόνους η οργάνωση Human Rights Watch (HRW) επισημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλον τον κόσμο βρίσκονται σε πρωτοφανή υποχώρηση. Για την εξέλιξη αυτή αποδίδει ευθύνες στη Ρωσία, την Κίνα, αλλά και τις ΗΠΑ. Δεν λείπει ωστόσο και η κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η αναχαίτιση του κύματος αυταρχισμού που σαρώνει τον κόσμο είναι η πρόκληση της γενιάς μας» τονίζει ο εκτελεστικός διευθυντής της HRW, Φιλίπ Μπολοπιόν.

Στο «μικροσκόπιο» ΗΠΑ και Τραμπ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με τη Human Rights Watch, «η εξωτερική πολιτική του (Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ έχει υποσκάψει τα θεμέλια μίας τάξης που βασίζεται σε κανόνες για να προωθήσει τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έστω και με ατελή τρόπο». Ως παράδειγμα για την υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ η έκθεση αναφέρει την υπερβολική χρήση βίας εκ μέρους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς και τις συλλήψεις ξένων φοιτητών που είχαν εκφράσει τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Όπως αναφέρει στο Βερολίνο κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο Φίλιπ Φρις, επικεφαλής του γερμανικού παραρτήματος της HRW, «οι κανόνες περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαν θεσπιστεί τις τελευταίες δεκαετίες κινδυνεύουν πλέον να συνθλιβούν ανάμεσα στην αμερικανική κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τη μία πλευρά, και αυταρχικά κράτη όπως η Ρωσία και η Κίνα από την άλλη πλευρά».

Ελλάδα: Θεσμοί και ελευθεροτυπία στο επίκεντρο

Δεν λείπει όμως και η κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες. Για την Ελλάδα η έκθεση της HRW κάνει λόγο για κυβερνητικές δράσεις που «υπονομεύουν δημοκρατικούς θεσμούς».

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ενώ παραβιάζονται τα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων.

Εκτενής αναφορά γίνεται και στα προβλήματα της ελευθερίας του Τύπου. Η έκθεση της HRW σημειώνει ότι, για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης των «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» (RSF) και οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν «συνεχείς προκλήσεις», ενώ καταγράφονται περιστατικά παρενόχλησης, κυβερνητικών παρεμβάσεων, παρακολουθήσεων και αγωγών SLAPP.

Αγωνία για το Ιράν

Σύμφωνα με την έκθεση, δραματικές είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο Ιράν όσον αφορά τον (μη) σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η HRW κάνει λόγο για βίαη καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, μαζικές συλλήψεις και μεγάλο αριθμό εκτελέσεων μετά από «πολιτικά υποκινούμενες δίκες». Ιδιαίτερα οδυνηρές είναι οι συνέπειες για όσους ανήκουν σε μειονότητες, όπως οι Άραβες ή οι Κούρδοι.

«Καμπανάκι» και από το Ευρωκοινοβούλιο

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την τακτική σύνοδο του Ιανουαρίου, εξέφρασε επίσης την αγωνία του για την «παγκόσμια οπισθοδρόμηση» για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλον τον κόσμο. Οι ευρωβουλευτές κάνουν λόγο για «πρωτοφανείς απειλές που αντιμετωπίζουν τα πολυμερή θεσμικά όργανα». Σημειώνουν, επίσης, ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών ανάμεσα στην ΕΕ και τρίτες χώρες.