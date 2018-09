Κίνα: Δεκάδες νεκροί στο πέρασμα του τυφώνα Μανγκουτ (videos)

Αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς στις Φιλιππίνες, ο ισχυρός τυφώνας Μανγκούτ σαρώνει τώρα τη νότια Κίνα. Πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που πλήττει την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Στην επαρχία Guangdong σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Στο Χονγκ Κονγκ , ο τυφώνας προκάλεσε καταστροφές σε κτίρια και έκανε την πόλη να «κατεβάσει ρολά».

Another one captured by our @CNBCi team in Hong Kong. #TyphoonMangkhut pic.twitter.com/z5h2qXeBhp

Πλέον ο τυφώνας κινείται στην ηπειρωτική χώρα, και αναμένεται να πλήξει τις επαρχίες Guizhou, Chongqing και Yunnan, στην Κίνα, αργότερα σήμερα.

Στις Φιλιππίνες, 33 ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα 29 αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που ισοπέδωσε το ορυχείο στο οποίο εργάζονταν, στην επαρχία Benguet.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και υπάρχουν φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 100, σύμφωνα με τον δήμαρχο μίας από τις πληγείσες περιοχές.

Στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο δέχθηκε ισχυρό πλήγμα το Σαββατοκύριακο, οι άνεμοι γκρέμισαν σκαλωσιές, έσπασαν τα παράθυρα κτιρίων και σάρωσαν σπίτια. Οι μετακινήσεις «πάγωσαν» καθώς ματαιώθηκαν πτήσεις, ακυρώθηκαν σιδηροδρομικά δρομολόγια και πολλοί κεντρικοί δρόμοι έκλεισαν. Σύμφωνα με τις αρχές, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 200.

Starting a thread of various videos today in HK and Shenzhen as the world’s strongest storm #TyphoonManghkut wiping our cities. (Videos are not mine but collected from messages doing the rounds w WhatsApp and WeChat) pic.twitter.com/FXU5ITrFqN

