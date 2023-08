Κατέρρευσε γερανός στην Ινδία – 16 νεκροί έως τώρα

Τουλάχιστον 16 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί εξαιτίας της κατάρρευσης γερανού κατά τη διάρκεια έργων κατασκευής γέφυρας στη δυτική πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πλάνα που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά δίκτυο εικονίζουν τα συντρίμμια του γερανού στο έδαφος, ανάμεσα σε κολόνες της γέφυρας, κοντά στη Σαχάπουρ, περίπου 80 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα Μουμπάι.

Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν τα θύματα και μέχρι στιγμής έχουν περισυλλέξει τα πτώματα 16 εργαζόμενων, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Τα αίτια της κατάρρευσης του πελώριου γερανού δεν είναι ακόμη σαφή.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την «οδύνη» του για το δυστύχημα και τα «πιο βαθιά συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των εργαζομένων που σκοτώθηκαν μέσω X (του πρώην Twitter). Ανακοίνωσε χρηματικό βοήθημα με αξία 200.000 ρουπίες [σ.σ. κάπου 2.200 ευρώ] στις οικογένειες των θανόντων και 50.000 ρουπίες (περίπου 550 ευρώ) στους τραυματίες.

At least 17 killed in India after crane collapses onto large concrete slabs at the site of an under-construction expressway pic.twitter.com/B1XsmJIJlo

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 1, 2023