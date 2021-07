Καίγονται χωριά στην Κύπρο | 4 νεκροί, 55.000 στρέμματα καμμένη γη

Ανεξέλεγκτη η φωτιά σε χωριά της Λεμεσού και της Λάρνακας – Χωρίς νερό και ρεύμα περιοχές – Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τραγωδία που έπληξε την Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή του ’74, είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης

Ως την μεγαλύτερη τραγωδία μετά από αυτή της τουρκικής εισβολής του 1974, χαρακτήρισε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην ορεινή κοινότητα Αρακαπά στην επαρχία Λεμεσού, και στίχισε την ζωή σε τέσσερις νεαρούς Αιγύπτιους εργάτες, τα πτώματα των οποίων εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Οδού.

Οι τέσσερις Αιγύπτιοι εργάζονταν σε χωράφια καλλιέργειας ντοματών και φαίνεται πως δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως για την εκκένωση του χωριού. Όταν αντιλήφθηκαν ότι είχαν περικυκλωθεί από την φωτιά επιχείρησαν να φύγουν προς την Λεμεσό με αυτοκίνητο. Ωστόσο δεν υπήρχε δρόμος διαφυγής και έτσι προσπάθησαν να ανέβουν προς το βουνό με τα πόδια. Τους πρόλαβαν οι φλόγες και άφησαν την τελευταία τους πνοή στην πλαγιά που εντοπίστηκαν οι σοροί τους. Ήδη ενημερώθηκε η Αιγυπτιακή πρεσβεία και στην περιοχή που βρέθηκαν τα πτώματα μετέβησαν ιατροδικαστές και ξεκίνησε η διαδικασία της ταυτοποίησης. Η αστυνομία θα εξετάσει τους λόγους για τους οποίους οι τέσσερις Αιγύπτιοι έμειναν στο χωράφι και αν είχαν τέτοιες οδηγίες από τον εργοδότη τους.

Ανυπολόγιστες ζημιές

Ενώ ακόμα το έργο της πυρόσβεσης συνεχίζεται, οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι δύσκολο να υπολογιστούν, καθώς πέραν του δάσους, καταστράφηκαν κατοικίες και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις. Υπολογιζόταν μέχρι το μεσημέρι ότι είχε καεί έκταση 55 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ οι ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και επικοινωνιών, έχουν αφήσει μια τεράστια περιοχή, στο σκοτάδι, την δίψα και την απομόνωση.

Έχουν συγκροτηθεί συνεργεία καταγραφής ζημιών τα οποία μόλις κριθεί ότι είναι ασφαλές θα μπούνε στις πληγείσες περιοχές για να ξεκινήσουν το έργο της αποτίμησης των ζημιών. Οι κάτοικοι των χωριών που εκκενώθηκαν ακόμα δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, και φιλοξενούνται σε άλλες κοινότητες μέχρι η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας να τους δώσει την άδεια, να γυρίσουν στα χωριά τους. Η Πυροσβεστική ασφαλίζει τις περιμέτρους γύρω από τα χωρά που επλήγησαν και σβήνει μικροεστίες σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Χειροπέδες σε 67χρονο

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 67χρονο από το χωριό Αρακαπάς, όπου ξεκίνησε η φωτιά, κατόπιν πληροφοριών ότι έκαιγε ξερά χόρτα και η φωτιά ξεκίνησε από το χωράφι του. Ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι την ώρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά βρισκόταν στο καφενείο του χωριού, κάτι που δεν επιβεβαιώνουν οι συγχωριανοί του.

Ο 67χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την προφυλάκιση του για οκτώ ημέρες ώστε να ανακριθεί και να ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας.

Με πενιχρά μέσα

Η Κύπρος παρά το ότι κάθε χρόνο αντιμετωπίζει προβλήματα με τις πυρκαγιές δεν έχει καταφέρει να εξοπλιστεί με ικανοποιητικό αριθμό πτητικών πυροσβεστικών μέσων. Το Τμήμα Δασών διαθέτει δύο μικρά αεροπλάνα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για ψεκασμούς και αν χρειαστεί σε πυρκαγιές, χωρίς να έχουν δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων νερού. Το ένα εξ αυτών ήταν καθηλωμένο λόγω τεχνικού προβλήματος. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης ελικόπτερα της Αστυνομίας και του στρατού που μπορούν να μεταφέρουν κάδους μεταφοράς νερού και ελικόπτερα που ενοικιάζονται για την καλοκαιρινή περίοδο. Στην προσπάθεια της κατάσβεσης έλαβαν μέρος επίσης και ελικόπτερα των Βρετανικών Βάσεων.

Ζητήθηκε βοήθεια από την Ελλάδα η οποία ανταποκρίθηκε με την αποστολή δύο Canadair εκ των οποίων το ένα ξεκίνησε να λαμβάνει μέρος στην κατάσβεση κατά τις δύο το μεσημέρι σήμερα. Το άλλο αντιμετώπισε βλάβη και αναμενόταν να αντικατασταθεί με αεροσκάφος που αναμένεται από την Ρόδο. Επίσης δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα έστειλε το Ισραήλ ενώ αν χρειαστεί ίσως έρθουν και αεροσκάφη από την Ιταλία.

Γύρω στις 2 το μεσημέρι η Πυροσβεστική ανέφερε πως δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο και οι αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται από τις επίγειες δυνάμεις

Η εισβολή και η φωτιά

Ο Κύπριος Πρόεδρος Νικος Αναστασιάδης που βρέθηκε στα μέτωπα της φωτιάς για να ενημερωθεί για τις προσπάθειες που καταβάλλονται είπε πως «μιλάμε για μια τραγωδία και δεν υπάρχει προηγούμενο πλην της εισβολής». Διαβεβαίωσε πως κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός άμεσα προς τους πληγέντες.

Όπως είπε «διαπιστώνεται μια από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές και, δυστυχώς, με ανθρώπινα θύματα. Οι Υπηρεσίες αντέδρασαν άμεσα, κατέβαλαν το άπαν των δυνάμεων τους προκειμένου να αποφευχθούν οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών, δυστυχώς δεν αποφεύχθηκαν, με το περιστατικό που έχει καταγραφεί».

Σημείωσε πως «ήδη οι Κοινοτάρχες έχουν προβεί σε μια πρώτη εκτίμηση, τα συνεργεία καταγραφής είναι έτοιμα και μόλις θεωρηθεί ότι είναι ασφαλείς οι Κοινότητες τότε άμεσα θα αρχίσει η καταγραφή τόσο των ζημιών σε οικιστικές μονάδες όσο και σε επιχειρηματικές μονάδες ή εργοστάσια που έχουν υποστεί ζημιές».

