Ιταλία | Τουλάχιστον εννιά νεκροί από πτώση καμπίνας τελεφερίκ

Το ατσάλινο νήμα του τελεφερίκ φέρεται να έσπασε και η καμπίνα έπεσε στο κενό – Δύο παιδιά σοβαρά τραυματισμένα

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πτώση καμπίνας τελεφερίκ, σε μικρή απόσταση από την λίμνη Γκάρντα, στη βόρεια Ιταλία. Λίγο πριν από την μία το μεσημέρι τοπική ώρα, ξαφνικά, το ατσάλινο νήμα του τελεφερίκ φέρεται να έσπασε και η καμπίνα έπεσε στο κενό.

#BREAKING: Deaths and injuries reported following cable car accident in northern Italy's Piedmont region https://t.co/rV2qxUIIbb

