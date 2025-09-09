CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο της Ντόχα στο Κατάρ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2025
Ανάγνωση 3 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Το Ισραήλ χτύπησε την ηγεσία των τρομοκρατών της Χαμάς σε κτίριο στην Ντόχα, στο Κατάρ. Σύμφωνα με το Times of Israel, η επιχείρηση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εναντίον του αρχηγείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ονομάστηκε «Ημέρα της Κρίσης» (Atzeret HaDin).

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα, στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

ΧΡΥΣΟΣ

Η έγκριση που φέρεται να έδωσε ο Τραμπ και οι στόχοι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το «πράσινο φως» για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12.

NOVA

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της οργάνωσης, που είχαν συνάντηση στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Μεταξύ των στόχων φέρεται να ήταν και ο ηγέτης του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Νετανιάχου για επίθεση στη Ντόχα: Το Ισραήλ το ξεκίνησε, το διεξήγαγε και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη
Πάντως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για «εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», με το Ισραήλ να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επίθεση.

«Η σημερινή δράση εναντίον των κορυφαίων ηγετών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση.

Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

IDF: Πλήγμα, με στόχο την ανώτατη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς

Από την πλευρά τους, οι IDF επιβεβαίωσαν το χτύπημα, κάνοντας λόγο για «πλήγμα με στόχο την ανώτατη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και η Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας (ISA) πραγματοποίησαν ακριβές πλήγμα με στόχο την ανώτατη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Για χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ηγούνταν των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και έχουν οργανώσει και διαχειρίζονται τον πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ.

»Πριν από το πλήγμα, ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό της βλάβης σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και πρόσθετων πληροφοριών.

Οι IDF και ISA θα συνεχίσουν να δρουν με αποφασιστικότητα προκειμένου να νικήσουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς που είναι υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Παλαιστινιακά ΜΜΕ: Δύο νεκροί από το χτύπημα αλλά όχι ανώτερα στελέχη της Χαμάς

Από την πλευρά τους, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα μμε οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Η αναφορά δημοσιογράφου του Axios για τις εκρήξεις στην Ντόχα

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Η πρώτη αντίδραση του Κατάρ: Δειλή πράξη

Σε μια πρώτη αντίδραση από το Κατάρ, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού και εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, δρ Μαζέντ Αλ Ανσαρί, έκανε λόγο για «δειλή επίθεση» του Ισραήλ, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση «καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» την επίθεση στα γραφεία του Κατάρ.

«Το Κράτος του Κατάρ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δειλή ισραηλινή επίθεση που στόχευσε τα κεντρικά γραφεία που στεγάζουν πολλά μέλη του πολιτικού γραφείου του κινήματος στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Αυτή η εγκληματική επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την προστασία των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ.

Το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι οι αρχές ασφαλείας, η πολιτική άμυνα και οι αρμόδιοι φορείς έχουν αρχίσει αμέσως να αντιμετωπίζουν το περιστατικό και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεών του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των γύρω περιοχών.

Ενώ το Κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα αυτήν την επίθεση, επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχή παραβίαση της ασφάλειας της περιοχής, ούτε οποιαδήποτε ενέργεια που στοχεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο υψηλότερο επίπεδο και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις καταστούν διαθέσιμες».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2025
Ανάγνωση 3 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η Βρετανία απαγορεύει τα ενεργειακά ποτά σε παιδιά κάτω των 16 ετών

04/09/2025

Πάνω από 21.000 παιδιά στη Γάζα ζουν με αναπηρία λόγω του πολέμου

04/09/2025

Ρητορική μίσους ή ελευθερία του λόγου; – Τι επιτρέπεται και τι όχι να γράφεις στα social media

04/09/2025

Ευρωβαρόμετρο: Μεγαλύτερη προστασία ζητούν από την ΕΕ οι πολίτες

03/09/2025

Στα όρια διάλυσης ο στρατός του Ισραήλ – Η κοινωνία σε βαθύ διχασμό για τη Γάζα

03/09/2025

Αυστραλία: Τέλος τα social media για τους ανηλίκους;

03/09/2025

Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

02/09/2025

Washington Post: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για την μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»

01/09/2025

Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά

31/08/2025

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα και μπλόκαραν τη συμμετοχή του Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

30/08/2025
Back to top button