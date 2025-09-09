Ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο της Ντόχα στο Κατάρ

Το Ισραήλ χτύπησε την ηγεσία των τρομοκρατών της Χαμάς σε κτίριο στην Ντόχα, στο Κατάρ. Σύμφωνα με το Times of Israel, η επιχείρηση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εναντίον του αρχηγείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ονομάστηκε «Ημέρα της Κρίσης» (Atzeret HaDin).

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα, στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Η έγκριση που φέρεται να έδωσε ο Τραμπ και οι στόχοι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το «πράσινο φως» για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της οργάνωσης, που είχαν συνάντηση στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Μεταξύ των στόχων φέρεται να ήταν και ο ηγέτης του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Νετανιάχου για επίθεση στη Ντόχα: Το Ισραήλ το ξεκίνησε, το διεξήγαγε και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη

Πάντως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για «εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», με το Ισραήλ να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επίθεση.

«Η σημερινή δράση εναντίον των κορυφαίων ηγετών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση.

Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

IDF: Πλήγμα, με στόχο την ανώτατη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς

Από την πλευρά τους, οι IDF επιβεβαίωσαν το χτύπημα, κάνοντας λόγο για «πλήγμα με στόχο την ανώτατη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και η Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας (ISA) πραγματοποίησαν ακριβές πλήγμα με στόχο την ανώτατη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Για χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ηγούνταν των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και έχουν οργανώσει και διαχειρίζονται τον πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ.

»Πριν από το πλήγμα, ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό της βλάβης σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και πρόσθετων πληροφοριών.

Οι IDF και ISA θα συνεχίσουν να δρουν με αποφασιστικότητα προκειμένου να νικήσουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς που είναι υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Παλαιστινιακά ΜΜΕ: Δύο νεκροί από το χτύπημα αλλά όχι ανώτερα στελέχη της Χαμάς

Από την πλευρά τους, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα μμε οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Η αναφορά δημοσιογράφου του Axios για τις εκρήξεις στην Ντόχα

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Η πρώτη αντίδραση του Κατάρ: Δειλή πράξη

Σε μια πρώτη αντίδραση από το Κατάρ, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού και εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, δρ Μαζέντ Αλ Ανσαρί, έκανε λόγο για «δειλή επίθεση» του Ισραήλ, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση «καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» την επίθεση στα γραφεία του Κατάρ.

«Το Κράτος του Κατάρ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δειλή ισραηλινή επίθεση που στόχευσε τα κεντρικά γραφεία που στεγάζουν πολλά μέλη του πολιτικού γραφείου του κινήματος στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Αυτή η εγκληματική επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την προστασία των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ.

Το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι οι αρχές ασφαλείας, η πολιτική άμυνα και οι αρμόδιοι φορείς έχουν αρχίσει αμέσως να αντιμετωπίζουν το περιστατικό και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεών του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των γύρω περιοχών.

Ενώ το Κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα αυτήν την επίθεση, επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχή παραβίαση της ασφάλειας της περιοχής, ούτε οποιαδήποτε ενέργεια που στοχεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο υψηλότερο επίπεδο και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις καταστούν διαθέσιμες».