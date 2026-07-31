Η Ισπανία υπολογίζει σε 49.000 τους μετανάστες στη Θέουτα, μεγάλη η ανησυχία στην Ευρώπη

Μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα υπερβαίνει τη δυνατότητα αντίδρασης και ανησυχεί τους Ευρωπαίους εταίρους: η Ιταλία εξετάζει αναστολή Σένγκεν με την Ισπανία, η Γαλλία ενισχύει τη συνοριακή επιτήρηση.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζει σε περισσότερους από 49.000 τους μετανάστες που έχουν περάσει στη Θέουτα από το Μαρόκο μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σε μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί στην αυτόνομη πόλη. Η μαζική άφιξη ανθρώπων έχει υπερβεί πλήρως τη δυνατότητα αντίδρασης των ισπανικών αρχών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που επιχειρούν επί τόπου, σε μια πόλη μόλις 83.000 κατοίκων.

Η κρίση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό, τουλάχιστον 19 μετανάστες έχουν πεθάνει ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Οι περισσότεροι πέθαναν προσπαθώντας να προσεγγίσουν την ακτή, ενώ ορισμένοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ποδοπατήματος που σημειώθηκε στον λιμενοβραχίονα του Ταραχάλ, δίπλα στο κύριο συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Θέουτα.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να διασχίζουν τα σύνορα, πολλούς από αυτούς να προχωρούν κατά μήκος των κυματοθραυστών που χωρίζουν το Μαρόκο από τη Θέουτα. Ανάμεσα σε όσους έφτασαν υπερισχύουν οι νεαροί άνδρες, αν και έχουν καταγραφεί και οικογένειες με γυναίκες και παιδιά. Την Παρασκευή, Ισπανοί στρατιώτες άρχισαν να συνδράμουν στην επιστροφή εκατοντάδων μεταναστών στο Μαρόκο.

Ο Ρασίντ Σμπίχι, εκπρόσωπος επαγγελματικής ένωσης της Guardia Civil στη Θέουτα, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «σοβαρή ανθρωπιστική κρίση». Όπως εξήγησε, χιλιάδες μετανάστες, μεταξύ τους πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι, πέρασαν τη νύχτα κοιμώμενοι σε πάρκα και πεζοδρόμια, ενώ άλλοι περιπλανώνται στους δρόμους χωρίς κάποιον χώρο διαμονής.

«Οι άνθρωποι συνεχίζουν να μπαίνουν. Οι ενισχύσεις που έχουν φτάσει μπορούν μόνο να φροντίσουν τους τραυματίες και τις πιο άμεσες ανθρωπιστικές ανάγκες. Η κατάσταση είναι χαοτική», τόνισε σε δηλώσεις του στο AP. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί κάτοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί για την αίσθηση ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει η κρίση στους δρόμους της Θέουτα.

Απέναντι στην επιδείνωση της κατάστασης, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κινητοποίησε την Πέμπτη τον στρατό και την Παρασκευή μετέβη στη Θέουτα μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη της κρίσης και να συντονίσουν την αντίδραση της κυβέρνησης.

Προς το παρόν, οι μαροκινές αρχές δεν έχουν εξηγήσει τα αίτια αυτής της μαζικής άφιξης ανθρώπων ούτε έχουν προβεί σε δηλώσεις για όσα συνέβησαν. Δεν είναι επίσης σαφές τι προκάλεσε την απότομη αύξηση των διελεύσεων των συνόρων, αν και οι αφίξεις είχαν ήδη ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ανησυχία στην Ευρώπη: η Ιταλία εξετάζει την αναστολή της Σένγκεν με την Ισπανία

Το μέγεθος της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα έχει αρχίσει να προκαλεί ανησυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η Ιταλία έχει εξετάσει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής εφαρμογής του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία, ώστε να ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους και να αποτρέψει πιθανές δευτερογενείς μετακινήσεις μεταναστών προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Πέμπτη, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, τάχθηκε υπέρ της προσωρινής αναστολής του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία, θεωρώντας ότι η παράτυπη και ανεξέλεγκτη μετανάστευση συνιστά «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Ισπανού υπουργού Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, που χαρακτήρισε το μήνυμα «απρεπές» και ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη.

«Αυτό το μήνυμα δεν αρμόζει σε υπουργό Εξωτερικών μιας εταίρου και φίλης χώρας, από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία. Τα σημερινά γεγονότα σχετίζονται με μία δικαστική απόφαση, δεν έχουν καμία σχέση με όσα αναφέρει το tweet. Έχω καλέσει για αύριο τον πρεσβευτή της Ιταλίας», δήλωσε ο Αλμπάρες.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Γαλλία θα ενισχύσει τους ελέγχους στα γαλλοϊσπανικά σύνορα.

Η συζήτηση διεξάγεται ενώ οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στην αυτόνομη πόλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επαναλάβει τη στήριξή της προς την Ισπανία στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και διατηρεί επαφές με τις ισπανικές αρχές για την αξιολόγηση των αναγκών επί του πεδίου.