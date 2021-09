Ισπανία | Εξερράγη ηφαίστειο στο νησί Λα Πάλμα

Σε συναγερμό είναι οι αρχές της νήσου Λα Πάλμα στην Ισπανία, καθώς πριν από λίγο εξερράγη ηφαίστειο στην περιοχή ύστερα από μια σειρά σεισμικών δονήσεων.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως έχουν απομακρυνθεί περίπου 40 άνθρωποι με προβλήματα κινητικότητας και κάποια ζώα από αγροκτήματα, ενώ ακόμα δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης του γενικού πληθυσμού.

Επιστήμονες έχουν καταγράψει σειρά σεισμικών δονήσεων μεγέθους 3,8 βαθμών στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Ισπανίας.

Οι ευάλωτοι άνθρωποι και τα ζώα απομακρύνθηκαν από τις περιοχές Λας Μάντσας, Φουενκαλιέντε, Λα Μπομπίγια, Ελ Ρέμο και Πουέρτο Νάος, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, όμως το νησί παραμένει σε κίτρινο συναγερμό, τον δεύτερο χαμηλότερο στο σύστημα προειδοποίησης των τεσσάρων βαθμίδων.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw

— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021