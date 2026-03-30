Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της για τα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο στο Ιράν

30 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2026
Σύμφωνα με την «El Pais», το κλείσιμο του ισπανικού εναέριου χώρου ακολουθεί την προηγούμενη άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει να διακόψει τους εμπορικούς δεσμούς της χώρας του με τη Μαδρίτη.

Το νεό μέτρο αναγκάζει τα στρατιωτικά αεροσκάφη να παρακάμπτουν την Ισπανία καθ’ οδόν προς τους στόχους τους στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν ισχύει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

«Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος της απόφασης που έχει ήδη λάβει η ισπανική κυβέρνηση να μην συμμετέχει ή συμβάλλει σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε μονομερώς και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», σχολίασε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, είναι ένας από τους πλέον ένθερμους επικριτές των αμερικαοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τα απερίσκεπτα και παράνομα.

Σχετικά άρθρα

Ποιοι είναι οι Χούθι της Υεμένης και ποια η δύναμή τους

29 Μαρτίου 2026

Προειδοποίηση για ραδιολογικό κίνδυνο μετά από πλήγμα κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ

28 Μαρτίου 2026

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε η απλούστευση κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη

27 Μαρτίου 2026

Τα σούπερ μάρκετ στη Φινλανδία ετοιμάζονται για πόλεμο!

25 Μαρτίου 2026
iran usa

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις

25 Μαρτίου 2026

Σημαντικές και πολύ σοβαρές οι πληροφορίες για το οπλοστάσιο του Ιράν

23 Μαρτίου 2026

22 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα για το νερό

22 Μαρτίου 2026

21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

22 Μαρτίου 2026

Η Άγκυρα ως σημαιοφόρος του μουσουλμανικού κόσμου

20 Μαρτίου 2026

Τι είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars

19 Μαρτίου 2026
