Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της για τα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο στο Ιράν

Σύμφωνα με την «El Pais», το κλείσιμο του ισπανικού εναέριου χώρου ακολουθεί την προηγούμενη άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει να διακόψει τους εμπορικούς δεσμούς της χώρας του με τη Μαδρίτη.

Το νεό μέτρο αναγκάζει τα στρατιωτικά αεροσκάφη να παρακάμπτουν την Ισπανία καθ’ οδόν προς τους στόχους τους στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν ισχύει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

«Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος της απόφασης που έχει ήδη λάβει η ισπανική κυβέρνηση να μην συμμετέχει ή συμβάλλει σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε μονομερώς και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», σχολίασε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, είναι ένας από τους πλέον ένθερμους επικριτές των αμερικαοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τα απερίσκεπτα και παράνομα.