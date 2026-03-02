Ιράν: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί, για να φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί

Νέες απειλές, οι οποίες διατηρούν στο «κάδρο» τη βρετανική βάση της Κύπρου, εξαπέλυσε ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Εμπραχίμ Τζαμπαρί.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε τόσους πυραύλους προς την Κύπρο, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να φύγουν και από εκεί» είπε μεταξύ άλλων ο Τζαμπαρί.

«Μέχρι τώρα έχουμε εκτοξεύσει περίπου 3.000 πυραύλους πρώτης και δεύτερης γενιάς» σημείωσε και προανήγγειλε νέα χτυπήματα: «Τις επόμενες ημέρες θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε πυραύλους τρίτης και τέταρτης γενιάς. Περίπου 10.000 drones έχουν μέχρι στιγμής απογειωθεί».

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τα ιρανικά χτυπήματα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε πως η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες, έπειτα από επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για τον Κίμωνα και ακόμη μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, η οποία φέρει το αντί-drone σύστημα Κένταυρος. Παράλληλα, η Ελλάδα αποστέλλει και ένα ζεύγος F-16 στην Κύπρο. Αύριο θα μεταβεί στη Λευκωσία και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνομιλία προ ολίγου με τον κ. Χριστοδουλίδη. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό μου. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις, διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει στην άμυνα της Κύπρου. Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα Κίμων, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος”. Καθώς επίσης αποστέλλονται στην κυπριακή δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16. Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο στην Κύπρο» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά το τέλος της σύσκεψης που έλαβε χώρα στο υπουργείο.

Το «ευχαριστώ» της Κύπρου στην Ελλάδα για τη βοήθεια

Ο εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με ανάρτησή του στο Χ ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αποστολή των δύο φρεγατών και του ζεύγους F-16.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Λετυμπιώτη: Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τρεις κοινότητες της Πάφου

Την εντολή για κατ’ οίκον περιορισμό των κατοίκων τριών κοινοτήτων της Πάφου, Τίμης, Αχέλειας, Μαντριών, έδωσαν οι τοπικές αρχές μετά από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με το philenews.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τίμης, Γιώργο Πολυκάρπου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες όπως οι κάτοικοι της Τίμης και των γειτονικών κοινοτήτων περιοριστούν στις κατοικίες τους και μη κυκλοφορούν εκτός αυτών.

Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε επίσης ότι ήταν δύσκολη η ώρα λόγω της λήξης των μαθημάτων στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης που εξυπηρετεί πολλές κοινότητες και γι΄ αυτό έπρεπε να σπεύσουν οι τοπικές αρχές για να βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς να μεταβούν στα σπίτια τους.

Προληπτικά μέτρα στην περιοχή του Ακρωτηρίου

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, ανακοίνωσε προληπτικά μέτρα στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Πιο αναλυτικά, η Πολιτική Αμυνα έλαβε προληπτικά μέτρα για ενημέρωση του πληθυσμού για τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί στον χώρο του ΚΕΝ Λεμεσού. Στο ΚΕΝ Λεμεσού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή λειτουργοί και εθελοντές της Πολιτικής Αμυνας, ώστε να διευκολύνουν τους πολίτες που επιθυμούν να μεταβούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας.

Ομάδες της Πολιτικής Αμυνας παραμένουν επιτόπου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου, για ενημέρωση των κατοίκων και συνδρομή στη μεταφορά των πολιτών που επιθυμούν σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας. Παράλληλα, γίνονται περιπολίες στην περιοχή για παροχή τυχόν βοήθειας σε κατοίκους, εφόσον χρειαστεί.

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα γίνουν ανακοινώσεις μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο πληθυσμός, για να κατευθυνθεί στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής “SafeCY” ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα.

Αν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινό σημείο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο εσωτερικά της οικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου, όπως υπόγειους χώρους στάθμευσης και χώρους με συμπαγείς τοίχους. Ταυτόχρονα, εκπαιδευμένοι Συνοικιοφύλακες θα βρίσκονται σε σημεία με αυξημένη ανάγκη, για να κατευθύνουν και να βοηθήσουν τον πληθυσμό.