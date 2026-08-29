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Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2026
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Σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη πετρελαϊκή ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον πλειοψηφικό έλεγχο ενός τεράστιου τμήματος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε περίπου 65 δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων και δημιουργώντας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρική δεξαμενή πετρελαϊκών αποθεμάτων στον κόσμο μετά τη Saudi Aramco.

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Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, παρουσιάζοντάς την ως μια κίνηση που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ για τις επόμενες δεκαετίες. Η συμφωνία διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

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«Με δική μου εντολή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε στενή συνεργασία με την ιδιαίτερα σεβαστή προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και μέσω μιας σύμπραξης με ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξασφάλισαν τον πλειοψηφικό έλεγχο των ΗΠΑ σε περισσότερα από 65 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων στη Βενεζουέλα, χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το 55% της πραγματικής παραγωγής της νέας κοινοπραξίας, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται το πετρέλαιο σε τιμή κόστους.

Πρόκειται για μία από τις πιο επιθετικές παρεμβάσεις της Ουάσιγκτον σε οικονομία χώρας της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες και εντάσσεται στην προσπάθεια του Τραμπ να ενισχύσει την αμερικανική επιρροή στο Δυτικό Ημισφαίριο, περιορίζοντας παράλληλα την παρουσία της Κίνας στην περιοχή.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2026
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