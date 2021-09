ΗΠΑ | Φωταγωγήθηκε ο Ναός του Αγίου Νικολάου μετά από 20 χρόνια

Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα – «Η Ελπίδα θα νικά την απόγνωση και η Αγάπη θα κυριαρχεί στο μίσος», σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Τη φωταγώγηση του Ναού του Αγίου Νικολάου στο σημείο Μηδέν της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε χθες το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ τέλεσε και επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της επίθεσης.

“Το Φως θα λάμπει πάντα πέρα από το σκοτάδι καθώς το σκοτάδι δεν μπορεί να νικήσει το Φως”, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. “Η Πίστη θα θριαμβεύει πάντοτε της αμφιβολίας. Η Ελπίδα θα νικά την απόγνωση. Και η Αγάπη θα κυριαρχεί στο μίσος”, επισημαίνει.

Ο Ναός του Αγίου Νικολάου, που οδεύει προς αποπεράτωση με την παρουσία πλήθος πιστών φωταγωγήθηκε χθες (11/09), φωτίζοντας την ευρύτερη περιοχή, για πρώτη φορά ύστερα από 20 χρόνια και μετά από επίλυση πολλών οικονομικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση.

Όπως διαβεβαίωσε o Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος για τον Ναό με την ενθρόνισή του στην Αμερική τον Ιούνιο του 2019 «δεν θα είναι πλέον μόνο μία ελληνορθόδοξη εκκλησία, αλλά θα γίνει Ιερό Εθνικό Προσκύνημα για όλους τους Ορθοδόξους, για τον Ελληνισμό και προσκύνημα για όλο τον Αμερικανικό λαό

Την ανοικοδόμηση του ναού έχει αναλάβει ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, με την επωνυμία «οι Φίλοι του Αγίου Νικολάου».

Τον Ναό σχεδίασε ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Σαντιάγκο Καλατράβα και η αγιογράφηση γίνεται από τον αγιογράφο ιερομόναχο Λουκά της Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Ορους, ο οποίος φιλοτεχνεί αγιογραφίες στους τοίχους του Ιερού Ναού με παραστάσεις από τον βίο και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, για να δώσουν στους ανθρώπους την ελπίδα

🇺🇸 9/11 Ground Zero: Where others act terrorism, we are building a national shrine. St. Nicholas at Manhattan, New York — Five World Trade Center will rise to the south and behind St. Nicholas Church.#September11 pic.twitter.com/69Wnmr6gjr — Charalampos of Thessaloniki (@craoft) September 11, 2021