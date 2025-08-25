ΗΠΑ: Εντοπίστηκε θανατηφόρο σαρκοφάγο παράσιτο σε άνθρωπο – Το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου»

Περιστατικό μόλυνσης από το εν δυνάμει θανατηφόρο σαρκοφάγο παράσιτο screwworm εντοπίστηκε σε άνθρωπο στις ΗΠΑ για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια.

Η μόλυνση από το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου» (NWS) εντοπίστηκε σε ασθενή στο Μέριλαντ μετά την επιστροφή του από το Ελ Σαλβαδόρ. «Αυτή είναι η πρώτη ανθρώπινη περίπτωση μυΐασης από το σκουλήκι του Νέου Κόσμου (παρασιτική μόλυνση από προνύμφες μυγών) που σχετίζεται με ταξίδια από μια χώρα που έχει πληγεί από την επιδημία και εντοπίστηκε στις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Άντριου Νίξον, στο Reuters.

Η μόλυνση προκαλείται όταν προνύμφες της μύγας «τρυπώνουν στη σάρκα» και προκαλούν «σοβαρή, συχνά θανατηφόρα βλάβη στο ζώο» που μπορεί, «σε σπάνιες περιπτώσεις», να περιλαμβάνει και ανθρώπους, προειδοποίησε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ τον Μάιο.

Αν και το παράσιτο είχε εξαλειφθεί από τη Βόρεια Αμερική πριν από δεκαετίες, έχει επανεμφανιστεί στη Νότια Αμερική και τα τελευταία χρόνια κινείται βορειότερα. Τα περιστατικά αυξήθηκαν δραματικά στον Παναμά το 2023, και ακολούθησαν κρούσματα στην Κόστα Ρίκα, τη Νικαράγουα, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα, την Μπελίζ, το Ελ Σαλβαδόρ και το Μεξικό το 2024.

«Το σκουλήκι του Νέου Κόσμου είναι ένα επιθετικό παράσιτο. Οι προνύμφες δεν περιμένουν τη νεκρή σάρκα, τη δημιουργούν», δήλωσε η Μπριάνα Σουρ αναπληρώτρια διευθύντρια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Υγείας Ζώων και Φυτών του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας.

Προειδοποιήσεις για το παράσιτο

Το CDC προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης είναι αυξημένος για όσους «ταξιδεύουν σε αυτές τις περιοχές, βρίσκονται κοντά σε ζώα σε αγροτικές περιοχές όπου βρίσκονται οι μύγες» και εάν «έχουν ανοιχτή πληγή». «Τραύματα τόσο μικρά όσο ένα τσίμπημα τσιμπουριού μπορεί να προσελκύσουν μια θηλυκή μύγα να τραφεί και να γεννήσει τα αυγά της. Ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει 200 ​​έως 300 αυγά κάθε φορά και μπορεί να γεννήσει έως και 3.000 αυγά κατά τη διάρκεια της ζωής του, διάρκειας 10 έως 30 ημερών», σύμφωνα με το CDC. «Οι μολύνσεις είναι πολύ επώδυνες. Εάν έχετε προσβολή από NWS, μπορεί να δείτε σκουλήκια γύρω ή μέσα σε μια ανοιχτή πληγή. Θα μπορούσαν επίσης να βρίσκονται στη μύτη, τα μάτια ή το στόμα σας», προειδοποίησε ο οργανισμός υγείας των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις εισαγωγές ζώων, συμπεριλαμβανομένων βοοειδών, αλόγων και βισόνων, από τα νότια σύνορα με το Μεξικό νωρίτερα φέτος, λόγω της εξάπλωσης του παρασίτου προς βορρά. Παράλληλα, στο Τέξας κατασκευάζεται ειδική μονάδα για την παραγωγή και απελευθέρωση στείρων αρσενικών μυγών με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση.