ΗΠΑ: Αυξάνονται τα μπαρ και τα εστιατόρια που απαγορεύουν τα κινητά!

Μπαρ και εστιατόρια που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων εμφανίζονται στις ΗΠΑ, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να αποσυνδεθούν από οθόνες και συσκευές.

Η τάση αυτή αναδύεται μέσα σε μια κοινωνική στροφή, με αρκετές χώρες να επιβάλλουν απαγορεύσεις χρήσης κοινωνικών δικτύων για παιδιά και εφήβους, ορισμένες αμερικανικές πολιτείες να απαγορεύουν τη χρήση τηλεφώνων στο σχολείο και περισσότερες ζωντανές εκδηλώσεις να περιορίζουν τη χρήση τους.

Μελέτες και άλλα στοιχεία που δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των smartphones και των social media στη μάθηση, στη διατήρηση πληροφοριών, στην κοινωνικοποίηση και στην αυτοεκτίμηση έχουν συμβάλει στην ώθηση αυτής της αλλαγής, λέει η Κάρα Νίλσεν, ειδική σε τάσεις φαγητού στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, στο Axios.

Δεδομένα του Consumer Affairs για το 2024 δείχνουν ότι οι Αμερικανοί κοιτάζουν τα τηλέφωνά τους κατά μέσο όρο 144 φορές την ημέρα και ξοδεύουν περίπου 4,5 ώρες στις συσκευές τους.

Η Γενιά Ζ είναι από εκείνους που αγκαλιάζουν τον αναλογικό κόσμο για να αποσυνδεθούν, με το 63% της γενιάς να δηλώνει σε έρευνα του Δεκεμβρίου 2025 από την Talker Research ότι αποσυνδέεται εσκεμμένα από τις συσκευές.

Ακολουθούν οι Millennials (57%), η Generation X (42%) και οι Baby Boomers είναι οι λιγότερο πιθανό να αποσυνδεθούν σκόπιμα (29%).

Τρέχουσα κατάσταση

Τουλάχιστον 11 πολιτείες έχουν πλέον εστιατόρια ή μπαρ με κάποιο περιορισμό στη χρήση τηλεφώνων ή κίνητρο για ψηφιακή αποτοξίνωση.

Η Ουάσινγκτον έχει τα περισσότερα από αυτά τα καταστήματα στις ΗΠΑ (πέντε). Άλλα βρίσκονται σε Αριζόνα, Καλιφόρνια, Ιλλινόις, Μασαχουσέτη, Τενεσί, Βόρεια Καρολίνα, Νέα Υόρκη και Τέξας.

Τα Delilah’s, μια αλυσίδα εστιατορίων με ζωντανή μουσική, έχει πολιτική «χωρίς τηλέφωνα, χωρίς δημοσιεύσεις» στα εστιατόριά της στο Ντάλας, το Λας Βέγκας, το Λος Άντζελες και το Μαϊάμι, για να «προστατεύσει την ιδιωτικότητα των πελατών και να διατηρήσει την οικεία ατμόσφαιρα», σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας.

Ένα κατάστημα Chick-fil-A στο Μέριλαντ είναι το δεύτερο κατάστημα της αλυσίδας fast food που προσφέρει δωρεάν παγωτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογένειες δεν χρησιμοποιούν τα κινητά τους στο τραπέζι.

Ο Μάικ Σαλζάρουλο, συνιδιοκτήτης μπαρ στη Νότια Καρολίνα, δήλωσε στο Axios ότι η πολιτική του να κλειδώνουν τα τηλέφωνα των πελατών για δύο ώρες στοχεύει στο να «δημιουργήσει έναν χώρο που σε αναγκάζει να συνδεθείς πραγματικά».

Η influencer Andrea «Dre» Fox αγάπησε την εμπειρία του να αφήνει το κινητό της στην άκρη.

«Ένα μπαρ χωρίς τηλέφωνα μου έδωσε μια εμπειρία που σπάνια έχω, πλήρη αποσύνδεση», λέει στο Axios. «Χωρίς ειδοποιήσεις να αγνοήσω, χωρίς φωτογραφίες να τραβήξω, μόνο καθαρή προσοχή στον άντρα μου και στο έντονο παιχνίδι Scrabble μας. Παράξενο; Ένιωσα πιο συνδεδεμένη μαζί του από ποτέ».

Το ενδιαφέρον

Σε μπαρ, εστιατόρια και άλλους χώρους, «οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι όταν αφαιρούν τα τηλέφωνα, συμβαίνουν πολύ θετικά πράγματα, κυρίως γιατί οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους», είπε η Νίλσεν σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Σημείωσε ότι κάποιοι σεφ λένε πως τα τηλέφωνα αποσπούν την προσοχή των πελατών από το φαγητό, επηρεάζοντας την εμπειρία τους στο σημείο που «ίσως να φύγουν χωρίς να νιώσουν ότι κάτι συνέβη» λόγω των social media ή των μηνυμάτων.

Οι πελάτες συνειδητοποιούν ότι η απομάκρυνση των τηλεφώνων οδηγεί σε «πλουσιότερη εμπειρία», επισημαίνει η Νίλσεν. Αυτό βοηθά τα καταστήματα να εξασφαλίσουν μια αξέχαστη εμπειρία για τους πελάτες τους.