Ιαπωνία | Σεισμός 7,1 Ριχτερ

Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην ανατολική ακτή της Ιαπωνίας.

Ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ «χτύπησε» την ανατολική ακτή της Χονσού, ταρακουνώντας τη Φουκουσίμα, αλλά και το Τόκιο.

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στην περιοχή, όπου σημειώθηκε ο μεγάλος σεισμός πριν από 10 χρόνια, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερα από 15.000 άτομα.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C

— EMSC (@LastQuake) February 13, 2021