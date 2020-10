Η Ρωσία θύμισε στην Τουρκία τη «Ναυμαχία στο Ναυαρίνο»

Νέο μήνυμα από τη Μόσχα στην Αθήνα μετά την ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας για το δικαίωμα της Ελλάδας στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. – Τη Δευτέρα η επίσκεψη Λαβρόφ στη χώρα μας – Πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί επίσκεψη Πούτιν

Νέο μήνυμα στη Ρωσία και τις νέο-οθωμανικές ονιερώξεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το οποίο την Τρίτη ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, βίντεο αφιερωμένο στην 193η επέτειο της «Ναυμαχίας στο Ναυαρίνο» που με τη βύθιση του Οθωμανικού Στόλου έδωσε ώθηση στην Ανεξαρτησία της Ελλάδας

Η ανάρτηση αυτή ακολουθεί ανακοίνωση τηςρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα περί του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτεινεί τα χωρικά ύδατά της στα 12 ναυτικά μίλια, την επίσκεψη Λαβρόφ στην Αθήνα, την άφιξη του μεγάλου ανθυποβρυχιακό πλοίο «Vice Admiral Kulakov» και την πληροφορία ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα βρεθεί στην Ελλάδα το 2021.

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Οκτωβρίου 1827, όταν στον κόλπο του Ναυαρίνου οι δυνάμεις της Ρωσίας, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας κατάφεραν ένα σημαντικό πλήγμα κατά των Οθωμανών, υποστηρίζοντας τον αγώνα των Ελλήνων για Ελευθερία και Ανεξαρτησία.

Στην ανάρτηση το ρωσικό ΥΠΕΞ σημειώνει με νόημα: «Πριν από 193 χρόνια, οι ρωσικές δυνάμεις μαζί με τις δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας νίκησαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο. Η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στο Ναυαρίνο άνοιξε τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας».

Η προηγούμενη ανάρτηση-μήνυμα της Μόσχας προς την Άγκυρα είχε γίνει πριν από έξι ημέρες όταν η Ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα κατέγραψε την πάγια θέση της υπέρ της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), επισημαίνοντας το κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών για χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια.

«Αυτό αφορά και τη Μεσόγειο» τονίζει η ανακοίνωση σε μια τοποθέτηση ιδιαίτερης βαρύτητας την ώρα που οι προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με το Oruc Reis συνεχίζονται.

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.

🔗https://t.co/Z2yhD6ltE3 pic.twitter.com/ruBDflldwB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 20, 2020