Η Ρωσία προσφέρει 100 εκατ. δόσεις του εμβολίου Sputnik V στην Ε.Ε.

Η Ρωσία είναι σε θέση να προμηθεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με 100 εκατ. δόσεις του εμβολίου της κατά του κορωνοϊού Sputnik V.

Αυτό ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter το Ρωσικό Ταμείο Αμεσων Επενδύσεων της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι αυτή η ποσότητα είναι αρκετή για να εμβολιαστούν 50 εκατομμύρια άνθρωποι.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n

— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021