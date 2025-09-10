Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της

Σε κατάρριψη ρωσικών drones προχώρησαν τα ξημερώματα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Πολωνίας αποτελώντας την πρώτη φορά που ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022.

Για «πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Περιγράφοντας τις «αμυντικές διαδικασίες» που ενεργοποιήθηκαν, το πολωνικό επιτελείο ανέφερε ότι «πολωνικά και συμμαχικά μέσα παρακολούθησαν δεκάδες αντικείμενα με ραντάρ και, λαμβάνοντας υπόψη εκείνα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή, ο Επιχειρησιακός Διοικητής των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε να τα εξουδετερώσει. Ορισμένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας καταρρίφθηκαν. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό και την εύρεση των πιθανών σημείων πρόσκρουσης αυτών των αντικειμένων.

Για την ώρα η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό με το BBC να θυμίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένως αρνηθεί κάθε πρόθεση της χώρας του να προχωρήσει σε πολεμικές κινήσεις κατά των χωρών του ΝΑΤΟ

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO» ανακοίνωσε στο Χ ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Μια επιχείρηση που σχετίζεται με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον των στόχων. Είμαι σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Άμυνας. Έλαβα άμεση αναφορά από τον επιχειρησιακό διοικητή» έγραψε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά τις αναφορές για ρωσικά drones, τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου στη Βαρσοβία, έκλεισαν. Δύο αεροδρόμια στην πρωτεύουσα – το μεγάλο αεροδρόμιο Chopin και το αεροδρόμιο Warsaw Modlin – διέκοψαν τη λειτουργία τους. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έκλεισαν το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka – το αεροδρόμιο που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ουκρανία – και το αεροδρόμιο Lublin.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.