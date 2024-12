Η Κίνα κατασκευάζει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο σε ένα τεχνητό νησί

Send an email

Σε ένα τεχνητό νησί οι Κινέζοι ετοιμάζουν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNNi.

Επί του παρόντος το υπό κατασκευή στα ανοικτά της βορειοανατολικής ακτής της χώρας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Dalian Jinzhou Bay θα καλύψει τελικά ένα νησί 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων (7,7 τετραγωνικά μίλια) με τέσσερις διαδρόμους και έναν επιβατικό τερματικό σταθμό 900.000 τετραγωνικών μέτρων (969.000 τετραγωνικά πόδια), σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Οι φορείς εκμετάλλευσης στοχεύουν να εξυπηρετούν 80 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως σε 540.000 πτήσεις, με την πρώτη φάση να ανοίγει το 2035.

«Το μεγαλύτερο υπεράκτιο αεροδρόμιο της χώρας ανεβαίνει αργά από τη στάθμη της θάλασσας όπως η ανατολή του ηλίου στα ανατολικά», αναφέρει μια ανάρτηση του Dalian Jinzhou Bay International στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης WeChat.

Μόλις ολοκληρωθεί, θα γίνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο σε ένα τεχνητό νησί, ξεπερνώντας τόσο το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ (HKG) όσο και το αεροδρόμιο Kansai της Ιαπωνίας (KIX).

Οι προκλήσεις στην κατασκευή του αεροδρομίου

«Υπήρξαν μεγάλες προκλήσεις στην κατασκευή», είπε ο Li Xiang, επικεφαλής μηχανικός της Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd. κρατικά τοπικά μέσα ενημέρωσης τον Οκτώβριο, «καθώς το έργο έχει περίπλοκες γεωλογικές συνθήκες, υψηλή δυσκολία γεώτρησης και υψηλή ζήτηση σε ποιότητα με αυστηρό χρονοδιάγραμμα κατασκευής».

Το Dalian, μια πόλη 7,5 εκατομμυρίων κατοίκων, υπήρξε εδώ και καιρό συγκοινωνιακός κόμβος λόγω της εγγύτητάς της με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Το αεροδρόμιο Dalian Zhoushuizi, το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης που λειτουργεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, έχει ήδη καλύψει τη μέγιστη χωρητικότητά του και έχει επεκταθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Yicai, ένα εφημερίδα που συνδέεται με το κράτος.

Η πόλη ξεκίνησε την επιλογή του χώρου και τις εργασίες επίδειξης για το νέο αεροδρόμιο το 2003, αλλά η κατασκευή ξεκίνησε σοβαρά μόλις πριν από μερικά χρόνια, σύμφωνα με κρατικά τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα νέα αεροδρόμια αποτελούν βασικό μέρος της αεροπορικής ανάπτυξης της Κίνας. Η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο να περάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να γίνει η μεγαλύτερη αγορά αεροπορικών ταξιδιών στον κόσμο.

Το δεύτερο αεροδρόμιο του Πεκίνου, Daxing (PKX), άνοιξε σε μεγάλες φανφάρες την 1η Οκτωβρίου 2019, την 70ή επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Όπως επισημαίνει το Cnni εκείνη την εποχή, Κινέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η χώρα θα χρειαζόταν 450 αεροδρόμια μέχρι το 2035 για να ανταποκριθεί στη ζήτηση.