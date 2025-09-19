Η Ιταλία ψήφισε νόμο για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενέκρινε ολοκληρωμένο νόμο για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Ο νόμος περιλαμβάνει ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη, όπως η δημιουργία deepfakes, και περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η νομοθεσία, που ευθυγραμμίζεται με τον σημαντικό Κανονισμό για την ΑΙ της ΕΕ, αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον έλεγχο του τρόπου χρήσης της ΑΙ σε ολόκληρη την Ιταλία.

Στόχος είναι η προώθηση μιας «ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς χρήσης της ΑΙ», ενώ ταυτόχρονα τονίζεται η «καινοτομία, η κυβερνοασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικότητας».

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινές φυλάκισης από ένα έως πέντε χρόνια για τη μη νόμιμη διάδοση περιεχομένου που δημιουργείται ή χειραγωγείται με τη χρήση ΑΙ, εφόσον προκαλεί βλάβη.

Επιπλέον, προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για τη χρήση της τεχνολογίας για εγκλήματα, όπως απάτη και κλοπή ταυτότητας, καθώς και αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας και ανθρώπινης εποπτείας στον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας σε χώρους εργασίας, αλλά και σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και ο αθλητισμός.

Τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα χρειάζονται γονική συναίνεση για να έχουν πρόσβαση σε ΑΙ.

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ο νόμος ορίζει ότι τα έργα που δημιουργούνται με τη βοήθεια ΑΙ προστατεύονται εφόσον προέρχονται από πραγματική ανθρώπινη πνευματική συνεισφορά, ενώ η εξόρυξη δεδομένων και κειμένων με τη βοήθεια ΑΙ θα επιτρέπεται μόνο για περιεχόμενο χωρίς πνευματικά δικαιώματα ή για επιστημονική έρευνα από εξουσιοδοτημένα ιδρύματα.

Ο Αλέσιο Μπούτι, υφυπουργός Ψηφιακής Μετάβασης, τόνισε ότι ο νόμος «επανεντάσσει την καινοτομία εντός του πλαισίου του δημοσίου συμφέροντος, κατευθύνοντας την τεχνητή νοημοσύνη προς ανάπτυξη, προστασία των δικαιωμάτων και πλήρη ασφάλεια των πολιτών».

Η κυβέρνηση όρισε ως αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας την Υπηρεσία Ψηφιακής Ιταλίας και την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας, ενώ ο νόμος έλαβε την τελική του έγκριση από το κοινοβούλιο μετά από έναν χρόνο εκτεταμένων συζητήσεων.

Αναφερόμενη στο θέμα της ΑΙ τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους, η Μελόνι δήλωσε: «Μπορεί και πρέπει να υπάρχει ένας ιταλικός τρόπος για την τεχνητή νοημοσύνη, ένας ιταλικός τρόπος ανάπτυξης της ΑΙ και ένας ιταλικός τρόπος διακυβέρνησής της».

Η πρωθυπουργός χαρακτήρισε την τεχνολογία «τη μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας», αλλά σημείωσε ότι μπορεί να φτάσει το πλήρες δυναμικό της «μόνο εάν αναπτυχθεί εντός ενός πλαισίου ηθικών κανόνων που εστιάζουν στους ανθρώπους, τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους».

Ο νόμος επιτρέπει στην ιταλική κυβέρνηση να διαθέσει μέχρι 1 δισεκατομμύριο ευρώ από ένα ειδικό κρατικό ταμείο για επενδύσεις, ώστε να βοηθηθούν εταιρείες που δουλεύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις τηλεπικοινωνίες.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το ποσό είναι περιορισμένο σε σύγκριση με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ και την Κίνα.