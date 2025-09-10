Η Ισπανία απαγορεύει το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους μπαρ και εστιατορίων

Η Ισπανία προχωρά σε νέο αυστηρό πλαίσιο κατά του καπνίσματος και του ατμίσματος, απαγορεύοντας τη χρήση τους σε δημόσιους χώρους και απαγορεύοντας τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίσματος σε εξωτερικούς χώρους μπαρ και εστιατορίων, σε παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, γήπεδα, αθλητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η νέα νομοθεσία στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και στην προσαρμογή στους νέους τρόπους κατανάλωσης καπνικών προϊόντων. Όλες οι συσκευές που σχετίζονται με την καύση ή θέρμανση καπνού και άλλων ουσιών θα αντιμετωπίζονται με το ίδιο νομικό καθεστώς που ισχύει για τα παραδοσιακά τσιγάρα.

Το νομοσχέδιο απαγορεύει ακόμη κάθε μορφή διαφήμισης, χορηγίας ή προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων. «Μιλάμε για προϊόντα των οποίων η κατανάλωση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά στους νέους, και τα οποία, ακόμη κι όταν δεν περιέχουν νικοτίνη, συνδέονται με την πράξη του καπνίσματος και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάρτησης από τον καπνό», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ δήλωσε ότι το μέτρο φέρνει ξανά την Ισπανία «στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του καπνίσματος», όπως συνέβη το 2005 με την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας και το 2010 με την απαγόρευση σε εσωτερικούς χώρους μπαρ και εστιατορίων. «Ξέρουμε ότι το κάπνισμα κοστίζει τη ζωή σε 140 ανθρώπους κάθε μέρα στη χώρα μας, δηλαδή σε 50.000 ετησίως», είπε, προσθέτοντας ότι το 30% των καρκινικών όγκων συνδέεται με τη χρήση καπνού.

Ωστόσο, το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει δύο μέτρα που είχαν συζητηθεί: την καθιέρωση ενιαίας, απλής συσκευασίας για τα πακέτα τσιγάρων και την αύξηση της τιμής τους. Το ζήτημα της συσκευασίας αποσύρθηκε ύστερα από διαφωνίες στον κυβερνητικό συνασπισμό, αν και το υπουργείο δηλώνει ότι θα επιδιώξει να το εντάξει στη διαδικασία ψήφισης.

Η απουσία του μέτρου επικρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Πρόληψης του Καπνίσματος (CNPT), που τόνισε: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποκύπτει στις πιέσεις της καπνοβιομηχανίας και να στερεί από την κοινωνία ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε γειτονικές χώρες και αποτρέπει τους εφήβους από το να αρχίσουν το κάπνισμα». Όπως επισημαίνει η επιτροπή, η απλή συσκευασία εφαρμόζεται ήδη σε περισσότερες από 40 χώρες και μειώνει την ελκυστικότητα του καπνού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 28,9% των ανδρών και το 22,6% των γυναικών στην Ισπανία καπνίζουν σε καθημερινή βάση.