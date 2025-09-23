Η Γαλλία αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης

Την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία ανακοίνωσε από τα Ηνωμένα Έθνη ο πρόεδρός της, Εμανουέλ Μακρόν, όπως είχε πολλάκις προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες.

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε, ανακοινώνοντας την προειλημμένη αλλά σε κάθε περίπτωση ιστορική απόφαση της χώρας του.

Η ανακοίνωση από τον Γάλλο πρόεδρο έγινε ενώ απουσίαζαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης οι αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», είπε αρχικά στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη».

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ακόμη, για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αυτή η αναγνώριση είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι ένας λαός που περισσεύει», πρόσθεσε αφού ανακοίνωσε την απόφαση και τόνισε ότι η κίνηση του Παρισιού «δεν αφαιρεί τίποτα από τα δικαιώματα του ισραηλινού λαού».

Ειδικότερα για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε τη σύσταση μεταβατικής διοίκησης με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θα έχει ως αποστολή την επίβλεψη της διάλυσης της Χαμάς.

Δήλωσε, όπως σημειώνει το BBC, ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια «αποστολή σταθεροποίησης» στη Γάζα, ανοίγοντας το ενδεχόμενο μιας διεθνούς παρουσίας ασφαλείας στην περιοχή.

Πάντως, όπως προειδοποίησε ο Εμανουέλ Μακρόν, το άνοιγμα της γαλλικής πρεσβείας στην Παλαιστίνη εξαρτάται από την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» και την «κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα.

«Έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης των δύο κρατών, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, που θα ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια το ένα δίπλα στο άλλο», είπε ακόμη.

Τέλος, στάθηκε και στις άλλες χώρες που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, όπως, μεταξύ άλλων η Αυστραλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς. Είπε ότι «απάντησαν στο κάλεσμά μας» τον Ιούλιο και έκαναν την υπεύθυνη και απαραίτητη επιλογή να επιλέξουν την ειρήνη.

Παλαιστινιακή Αρχή: Θαρραλέα η απόφαση

Εν τω μεταξύ, σε μια πρώτη αντίδραση, η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση του Παρισιού.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες είχε προηγηθεί η αναγνώριση από τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Πορτογαλία και την Αυστραλία, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες . Συνολικά 146 χώρες-μέλη του ΟΗΕ από τις συνολικά 193 έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι και το Μονακό αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης.

Όλα αυτά, ενώ μέσω οργής από το Ισραήλ για τις αποφάσεις χωρών που διατηρούν εδώ και δεκαετίες στενές διπλωματικές αλλά και αμυντικές σχέσεις μαζί του.