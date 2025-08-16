Η ευρωπαϊκή πόλη που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ μετά τις 9 το βράδυ

Το Πόρτο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, φημίζεται για την εμβληματική γέφυρα Dom Luís I, την ιστορική συνοικία Ribeira και, φυσικά, για το ομώνυμο κρασί πόρτο – το αγαπημένο ποτό των ντόπιων και των επισκεπτών.

Ωστόσο, από εδώ και στο εξής, όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν το διάσημο κρασί θα πρέπει να το κάνουν πριν από τις 9 το βράδυ, καθώς από την Τετάρτη 25 Ιουνίου το Πόρτο έχει εφαρμόσει απαγόρευση πώλησης αλκοόλ από σούπερ μάρκετ, καταστήματα ψιλικών, κάβες και καταστήματα με σουβενίρ. Η απαγόρευση θα ισχύει μεταξύ των ωρών 9 μ.μ. και 8 π.μ.

Αν και οι περιορισμοί δεν ισχυουν για όλη την πόλη, θα εφαρμόζονται στο σύνολο της «Ζώνης περιορισμού» του Πόρτο, η οποία περιλαμβάνει το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται και τα πολύ δημοφιλή κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, όπως η Rua da Galeria de Paris. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, μόνο τα αδειοδοτημένα καφέ, μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα θα επιτρέπεται να πωλούν αλκοολούχα ποτά.

Οι περιορισμοί, μέρος μιας τροποποίησης των κανονισμών που τέθηκαν για πρώτη φορά σε ισχύ το 2023, έρχονται καθώς το Πόρτο παρουσιάζει σημαντική αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, με τους ανθρώπους να συρρέουν στις τουριστικές περιοχές για να απολαύσουν τον πολιτισμό και την αυξανόμενη νυχτερινή ζωή, να αυξάνουν με τη σειρά τους τα περιστατικά διαταραχής της κατανάλωσης αλκοόλ.

Ειδικότερα, οι συγκεντρώσεις στους δρόμους, γνωστές τοπικά ως botellons (ισπανικός όρος για μια ανεπίσημη, υπαίθρια συγκέντρωση ανθρώπων σε δημόσιο χώρο που περιλαμβάνει την κατανάλωση αλκοόλ), έχουν οδηγήσει σε αυξημένα επεισόδια βίας και φασαρίας, και ο δήμαρχος της πόλης, Rui de Carvalho de Araújo Moreira, ανέφερε ότι τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση δεν αποτελούσαν επαρκή αποτρεπτικά μέσα.

Ο ίδιος εξήγησε: «Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι η διαδοχική επιβολή προστίμων δεν απέτρεψε τους τουρίστες και τους κατοίκους των περιοχών από το να συνεχίσουν να παραβιάζουν τους κανόνες, τις ώρες κοινής ησυχίας και να μην σέβονται την πόλη μας. Τα πρόστιμα ήταν πολύ χαμηλά και δεν αποτελούσαν αρνητικό κίνητρο».

Οι φορείς επιθεώρησης θα έχουν πλέον την εξουσία να κλείνουν άμεσα και προσωρινά τις εγκαταστάσεις που παραβιάζουν τους νέους κανονισμούς.

«Αυτό που το δικαιολογεί είναι η πεποίθησή μας ότι το φαινόμενο αυτό σε διάφορα σημεία της πόλης προκαλεί ζημία και έχει αντίκτυπο στην αστική ασφάλεια», εξήγησε ο σύμβουλος οικονομικών δραστηριοτήτων και επιθεώρησης στη Lusa, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Portugal News.

«Είναι καθησυχαστικό για όσους σκοπεύουν να το επισκεφθούν, ότι, ενώ τα νέα αυτά μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην προώθηση μιας πιο υπεύθυνης κουλτούρας νυχτερινής ζωής, δεν μειώνουν την εγγενή γοητεία του Πόρτο», σημείωσε.

Η πόλη παραμένει ένας μαγευτικός λαβύρινθος από στενά δρομάκια, πολύχρωμες πρόσοψεις κτιρίων και εκπληκτική θέα στον ποταμό Ντούρο, και οι επισκέπτες θα μπορούν ακόμα να απολαύσουν γευσιγνωσίες κρασιού στα πολυάριθμα κελάρια της Βίλα Νόβα ντε Γκάια, να εξερευνήσουν τα αρχιτεκτονικά θαύματα, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός Σάο Μπέντο με τα εντυπωσιακά πάνελ αζουλέχο, και να γευτούν την εξαιρετική πορτογαλική κουζίνα.