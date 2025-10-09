Η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο και ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που μίλησαν στο μέσο al-Mayadeen η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Πέμπτη στην Αίγυπτο.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνάντηση με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, με στόχο την οριστικοποίηση μιας «ιστορικής» συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών, η οποία μίλησε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις στην εφημερίδα The Times of Israel.

Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την «πρώτη φάση» του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», δημοσιεύει ο Τραμπ στο Truth Social.

«Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!», επαναλαμβάνει, σε ένα μήνυμα που θεωρείται ευρέως ότι απευθύνεται στη Χαμάς, η οποία έχει ζητήσει εγγυήσεις από τον Τραμπ ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τον πόλεμο μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την επικείμενη απελευθέρωση των ομήρων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του έγραψε: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι».

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, πρόσθεσε.

«Κλείστηκε απόψε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος πιστεύεται πως διατηρεί δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία».

«Πρόκειται για σημαντική και ουσιαστική πρόοδο προς την επιστροφή όλων, αλλά ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Τραμπ: Πολύ κοντά σε συμφωνία

Νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες για μια συμφωνία στη Γάζα βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή (12/10).

«Είναι πολύ κοντά», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί».

«Ίσως πάω εκεί κάποια στιγμή, προς το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή. Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά» συμπλήρωσε. «Η “ειρήνη στη Μέση Ανατολή” είναι μια ωραία έκφραση και ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα, είμαστε πολύ κοντά».

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι έκανε νωρίτερα λόγο για «πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις» αναφέροντας ότι προσκάλεσε τον Τραμπ, στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία, να παραβρεθεί στην υπογραφή της.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, (ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ), ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν βρίσκονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου οι συζητήσεις ξανάρχισαν απόψε το βράδυ.

Η Χαμάς ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επικεντρώνονται στη διακοπή των εχθροπραξιών, στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και στη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο ότι το κύριο σημείο τριβής αφορά τον μηχανισμό αποχώρησης του Ισραήλ. Η Χαμάς ζητά ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα συνδέεται με τη σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων και θα διασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η οργάνωση έχει ήδη παραδώσει τις λίστες με τους ομήρους που κρατά και τους Παλαιστίνιους κρατουμένους που ζητά να απελευθερωθούν, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.