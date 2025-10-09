Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο πόλεμος στη Γάζα, ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ.

Εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης ανακοίνωσε τα νέα, τονίζοντας ότι θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αλλά και πως θα ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε πανηγυρικό ύφος δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, στα πλαίσια της συμφωνίας που επετεύχθη.

Παράλληλα, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, ώστε να επικυρωθεί και επίσημα από το Τελ Αβίβ η συμφωνία.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών, στον απόηχο της επίτευξης συμφωνίας.

«Δεν έχω άποψη. Θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι Παλαιστίνιοι, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξει «απόσυρση» ισραηλινών δυνάμεων και «αφοπλισμός» κατά τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, αλλά προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι η επιστροφή των υπολοίπων ομήρων. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι τα πτώματα ορισμένων ομήρων ίσως είναι «δύσκολο να βρεθούν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνέσετ και… συμφώνησα εφόσον θα το ήθελαν», είπε σε δημοσιογράφους.

Το κτίριο της Κνέσετ έχει ήδη φωταγωγηθεί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενόψει της επίσκεψης Τραμπ, που – σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ – αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής αυτό το ταξίδι.

«Όχι» σε αφοπλισμό

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Khalil al Hayya, ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία θα είναι μόνιμη και όχι προσωρινή.

Επίσης, δήλωσε ότι ανοίγει το πέρασμα της Ράφα, ενώ πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει στην απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών.

Μάλιστα, για να τεκμηριώνει τα λεγόμενά του, τόνισε ότι έλαβε αμερικανικές εγγυήσεις από τους μεσολαβητές της κύβερνησης των ΗΠΑ που διόρισε ο Τραμπ.

Σε αντίθεση με όσα προβλέπει το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου όμως, ο αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χάμνταν δήλωσε ότι «κανένας Παλαιστίνιος δεν δέχεται τον αφοπλισμό» και ότι οι Παλαιστίνιοι «χρειάζονται όπλα και αντίσταση».

Μέχρι στιγμής, δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για θέση εντός της Χαμάς ή προσωπική του άποψη, καθώς άλλοι ηγέτες της οργάνωσης έχουν συμφωνήσει στον αφοπλισμό.

Καταψηφίζει ο Μπεν Γκβιρ

Ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τάχθηκε σήμερα κατά της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με στόχο την έγκριση του σχεδίου.

«Οι καρδιές όλων μας γεμίζουν χαρά στη σκέψη ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν (…) Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τίμημα: η απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που θα πρέπει να αποφυλακιστούν, είναι ένα αφόρητα υψηλό τίμημα», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας συμφωνίας που απελευθερώνει δολοφόνους-τρομοκράτες», τόνισε ο Μπεν Γκβιρ, συμπληρώνοντας πως το κόμμα του θα αντιταχθεί ως κυβερνητικός εταίρος.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως το κόμμα «Εβραϊκή Δύναμη» θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου σε περίπτωση που επιτραπεί στη Χαμάς να διατηρηθεί στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σχέδιο του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κρίση

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, Τομ Φλέτσερ, παρουσίασε σήμερα ένα αναλυτικό σχέδιο 60 ημερών για την ανθρωπιστική ανταπόκριση στη Γάζα, με φόντο την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Φλέτσερ μίλησε για «μια ημέρα ελπίδας και ευκαιρίας», υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο Τραμπ «πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων ζωών». Παρουσίασε δέσμη μέτρων που περιλαμβάνουν παροχή τροφίμων σε 2,1 εκατ. ανθρώπους, αποκατάσταση του κατεστραμμένου συστήματος υγείας, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση για 1,4 εκατ. κατοίκους, καθώς και μαζική εκστρατεία παροχής καταφυγίων ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, έθεσε δέκα προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιχείρησης, όπως την είσοδο καυσίμων και αερίου, τη λειτουργία πολλαπλών διαδρόμων βοήθειας, την προστασία των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και την πλήρη χρηματοδότηση του σχεδίου, τονίζοντας ότι μόλις το 28% του ποσού των 4 δισεκ. δολαρίων του «Flash Appeal 2025» έχει εξασφαλιστεί.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Φλέτσερ επιβεβαίωσε πως ο ΟΗΕ, η UNRWA και οι ΜΚΟ έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για να υλοποιήσουν τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι «ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να αρθεί» ώστε να εξασφαλιστεί ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση.

Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να επισκεφθεί προσωπικά τη Γάζα, ενώ δήλωσε ότι ο ΟΗΕ διατηρεί συνεχή διάλογο με τις ισραηλινές αρχές για την ασφαλή και ταχεία διέλευση βοήθειας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν Ισραήλ και Χαμάς έχουν υπογράψει ώστε ο ΟΗΕ να ηγηθεί της μεγάλης ανθρωπιστικής επιχείρησης στη Γάζα ο κ. Φλέτσερ απάντησε ότι το σχέδιο 20 σημείων «περιλαμβάνει εξαιρετική αναφορά στον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ στη διαχείριση της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης, και αυτό μας καθοδηγεί. Όλη η “οικογένεια του ΟΗΕ” κινητοποιείται για να ανταποκριθεί. Η UNRWA είναι αναντικατάστατη, και παράλληλα στηριζόμαστε στους εταίρους ΜΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα. Η σωτηρία ζωών σε τέτοια κλίμακα απαιτεί μαζική συλλογική προσπάθεια».