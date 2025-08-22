Η Αλβανία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα υποσιτισμού στην Ευρώπη

Ως η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου ο υποσιτισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα παρουσιάζεται η Αλβανία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) για την περίοδο 2022-2024.

Μπορεί η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών να έχει σχεδόν μηδενικό μέρος πληθυσμού που δεν εξασφαλίζει επαρκή τροφή, ωστόσο η Αλβανία βρίσκεται σε δυσμενή θέση, σε αντίθεση τόσο με τις γειτονικές της χώρες όσο και το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Με βάση τις εκτιμήσεις του FAO, η συχνότητα του υποσιτισμού στην Αλβανία εκτιμάται σε περίπου 5,4% του πληθυσμού για το εξεταζόμενο διάστημα, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο δείκτης αυτός είναι κάτω από 2%, ποσοστό που κρίνεται, σχεδόν, αμελητέο. Σε αυτό το πλαίσιο, σε χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανιών, όπως τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο ή η Ελλάδα, το φαινόμενο είναι «αόρατο» στις στατιστικές του FAO, γεγονός που δείχνει ότι η πρόσβαση στα τρόφιμα είναι πιο σταθερή.

Τα στοιχεία του FAO δείχνουν ότι ο υποσιτισμός στην Αλβανία βρίσκεται σε άνοδο. Στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου (2014-2016), ο υποσιτισμός ήταν στο 4,5%, παραμένοντας σχετικά σταθερός για αρκετά έτη, με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ 4,3% και 4,5%.

Ωστόσο, μετά το 2019-2020, παρατηρείται ανοδική τάση. Από 4,3%, η επέκταση του υποσιτισμού στον πληθυσμό της Αλβανίας έφτασε το 5,4% για τα έτη 2020-2021, αυξήθηκε περαιτέρω στο 5,8% το 2021-2022 και έφτασε στο κορυφαίο του σημείο, στο 6,2% κατά την περίοδο 2021-2023.

Συγκεντρωτικά, το 2022-2024, το επίπεδο υποσιτισμού μειώθηκε στο 5,4%, σημειώνοντας ελαφρά βελτίωση, αλλά παραμένοντας σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών.

Ο FAO αναφέρει ότι η Αλβανία όχι μόνο δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο, αλλά κινδυνεύει επίσης να αυξήσει τη διαφορά της με τις γειτονικές της χώρες όσον αφορά τον δείκτη υποσιτισμού.