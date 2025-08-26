Η Αλβανία απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της άγαλμα του Ιησού Χριστού

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Αλβανία απέκτησε άγαλμα του Ιησού Χριστού, το οποίο τοποθετήθηκε στην ορεινή περιοχή Νικάι-Μερτούρ της Τροπόια, στο εσωτερικό των Αλβανικών Άλπεων, στη βόρεια Αλβανία. Το μνημείο, τοποθετημένο πάνω σε πέτρινη βάση με φόντο τις εντυπωσιακές κορυφές, θυμίζει αισθητικά το διάσημο άγαλμα «Χριστός Λυτρωτής» στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν κάτοικοι της περιοχής, επισκέπτες από την Αλβανία, το γειτονικό Κόσοβο αλλά και μέλη της διασποράς, μαζί με τους βουλευτές Εντουάρντ Σάλσι και Μαριγιάνα Κοτσέκου. Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στην πρωτοβουλία του Σοκόλ Ντούε Πρόγκνι, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για «πράξη αγάπης για την πατρίδα και δέσμευση στη διατήρηση των πνευματικών αξιών».

Ο πρόεδρος του συλλόγου «Νικάι-Μερτούρι», Γκίν Πρόγκνι, επισήμανε πως το μνημείο αποτελεί «κάλεσμα για πνευματική ενότητα και μεγαλύτερη φροντίδα για την πατρίδα μας». Την τελετή ευλόγησε ο ιερέας Αλεξάντερ Τανούσι, ενώ η εκδήλωση συνοδεύτηκε από απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή μουσική.

Νέο σημείο αναφοράς

Το άγαλμα του Ιησού, το μοναδικό σε ολόκληρη την Αλβανία, θεωρείται ήδη ότι θα αποτελέσει σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό σύμβολο, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν την πεποίθηση πως θα συμβάλει και στην ανάπτυξη του τουρισμού στις Αλβανικές Άλπεις.