CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΔΙΕΘΝΗ

Γιγαντιαία κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
f
Palermo TECH HUB
Cosmos

Συνεχίζονται οι μετακινήσεις αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών προς την Μέση Ανατολή καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η αυξανόμενη στρατιωτική της παρουσία στον Κόλπο συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα πίεσης προς την Τεχεράνη για να την αναγκάσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της για μια πυρηνική συμφωνία.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με ανάρτηση του Clashreport στην πλατφόρμα Χ την οποία συνοδεύει και με βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Επισημαίνει επίσης ότι μεγάλος αριθμός αεροσκαφών F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και αεροσκαφών ειδικών επιχειρήσεων έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας στην Ελλάδα.

NOVA

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει εντός δέκα ημερών για τα επόμενα βήματα, διευκρινίζοντας αργότερα ότι το χρονικό περιθώριο δεν θα ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Άννα Κέλι, απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές που εξετάζονται, δηλώνοντας ότι «μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει τι ενδέχεται ή όχι να πράξει».

Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για επίθεση, με τα σενάρια να κυμαίνονται από περιορισμένης διάρκειας επιχειρήσεις έως πολυήμερη εκστρατεία με στόχο αλλαγή καθεστώτος.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική σταδιακής κλιμάκωσης, ξεκινώντας με μικρής έντασης επιθέσεις και αυξάνοντας την πίεση μέχρι είτε να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα είτε να μεταβληθεί το πολιτικό σκηνικό στο Ιράν.

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένα πλήγματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ιρανικά αντίποινα και σε ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα, ακόμη και να βυθίσουν αεροπλανοφόρο, εάν δεχθούν επίθεση.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

BBC: Τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ χτυπήσουν το Ιράν;

20/02/2026

Λουκέτο στην Ελληνική Υπηρεσία βάζει η DW μετά από 62 χρόνια

19/02/2026

Οι ΗΠΑ αναμένουν το πράσινο φως Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν

19/02/2026
books

Σουηδία: Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία

18/02/2026

Κινεζική Πρωτοχρονιά: Ξεκινάει η χρονιά του Πύρινου Αλόγου

17/02/2026

Η Κινεζική MSS έχει δύναμη μεγαλύτερη από τη CIA, το FBI και την MI6 μαζί

17/02/2026

Politico: Οι χώρες της Δύσης «βλέπουν να πλησιάζει» ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

13/02/2026

Η «υποχρέωση» των μελών της ΕΕ για αλληλοβοήθεια

13/02/2026

13 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου

13/02/2026

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σχέδιο δράσης κατά του εκφοβισμού των νέων στο διαδίκτυο

11/02/2026
Back to top button