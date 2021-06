Γιατί «έπεσαν» τα μεγαλύτερα sites στον κόσμο

Μεγάλα διεθνή ενημερωτικά και κυβερνητικά sites αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σταμάτησαν να λειτουργούν το μεσημέρι της Τρίτης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί γενική αναστάτωση αλλά και υπόνοιες για κυβερνοεπίθεση.

Οι χρήστες των ιστοσελίδων που επλήγησαν από τη διακοπή, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, New York Times, Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, και Vimeo, άρχισαν να λαμβάνουν την ένδειξη «Error 503 Service Unavailable». Λίγο αργότερα, όμως, ήταν ξανά προσβάσιμες.

Γιατί «έπεσαν» τα μεγάλα site

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ της σημερινής διακοπής και ενός περυσινού προβλήματος με το Cloudflare αναφέρει το Bloomberg. Τα προβλήματα του Cloudflare προέκυψαν επειδή – με απλά λόγια – οι μηχανικοί της εταιρείας προσπάθησαν να επαναπροσανατολίσουν την κίνηση στο Διαδίκτυο και αυτό «εξερράγη». Κάτι αντίστοιχο συνέβη και σήμερα το πρωί με υπεύθυνη για το «κραχ» στο δίκτυο την Fastly, μία εταιρεία cloud computing που συνεργάζεται με τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε πως το πρόβλημα εντοπίστηκε και το αντιμετώπισε.

Ο Ben Wood, αναλυτής της CCS Insight, τεχνικός σύμβουλος, δήλωσε στους Financial Times πως «είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ένα μικρό κομμάτι του τεράστιου παζλ που τροφοδοτεί το Διαδίκτυο είναι σε θέση να προκαλέσει μια τόσο μαζική διακοπή. Από τη μία πλευρά, είναι μια απίστευτα ισχυρή πλατφόρμα. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα περιστασιακά χτυπήματα υπογραμμίζουν την ευθραυστότητά του».

🚨 BREAKING: News websites go offline around the world https://t.co/2kQ8TXnM7C

— The Telegraph (@Telegraph) June 8, 2021