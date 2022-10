Τουρκικά ΜΜΕ: Η Γερουσία των ΗΠΑ κατήργησε τους περιορισμούς για την πώληση των F-16

Τους όρους που περιόριζαν την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία κατήργησε η Γερουσία των ΗΠΑ, καθώς η τροπολογία δεν εντάχθηκε στην εκδοχή του Σώματος για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA), όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

Οι δύο όροι ήταν ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά F-16 για να παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο και ότι η πώληση θα είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.

Προς το παρόν, τα τουρκικά ΜΜΕ δεν υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες της εξέλιξης αυτής, ενώ σιγή ιχθύος τηρούν τα αμερικανικά πρακτορεία ειδήσεων, με πληροφορίες πάντως να θέλουν το τελικό κείμενο να αποφασίζεται κατόπιν διαπραγματεύσεων Βουλής και Γερουσίας.

Στο σημείο αυτό, πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως ανεξάρτητα από το NDAA, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ διατηρεί το δικαίωμα ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας να προβάλει βέτο στην έγκριση αμυντικών συμβάσεων.

#BREAKING US Senate version of 2023 National Defense Authorization Act (NDAA) bill removes stipulations on sale of F-16s to Türkiye: Sources pic.twitter.com/FCjodJyfTG

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 11, 2022