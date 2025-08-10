Γάζα: Σφαγή αμάχων που πήγαν να παραλάβουν τρόφιμα

Τουλάχιστον 75 άμαχοι δολοφονήθηκαν πριν από τρεις ημέρες στη Γάζα, όταν προσπάθησαν να παραλάβουν τα στοιχειώδη τρόφιμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, το πυρ άνοιξαν ελεύθεροι σκοπευτές του Ισραηλινού στρατού, κάτι που συμβαίνει κάθε φορά που άμαχοι προσπαθούν να παραλάβουν τρόφιμα.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται παιδιά, όπως και νέοι ενήλικες. Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε την απάνθρωπη εικόνα σφαγής. Ορισμένα από τα κορμιά των νεκρών έχουν πατηθεί από βαριά οχήματα.

Στη συγκεκριμένη επίθεση κατά των αμάχων έχασε τη ζωή του και ο ανιψιός του παλαιστίνιου ποιητή Εσσάμ Θεόδωρου Αλαντάση, ο οποίος μοιράστηκε το συγκινητικό του αποχαιρετισμό στο facebook:

«Σήμερα το πρωί πήρα το πρώτο τηλεφώνημα από την Αδελφή μου που ζεί στη Γάζα στην Αγκαλιά του θανάτου…

Ο Ισραηλινός στρατός δολοφονούσε πολλά παιδιά και ανάμεσα σε αυτά από αυτά ήταν ο Ανιψιός μου.. με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του …εκεί που πήγε να πάρει τρόφιμα για τα Αδέλφια του… Και μιλάω με τον Αδελφό μου να τού πω τα Συλλυπητήρια μου..η απάντηση του ήταν (δόξα το Θεό για κάθε κακό που μας συμβαίνει τώρα … Και που θα μας συνέβη στη συνέχεια) θα πάω τώρα να τον θάψω δίπλα στον παππού του, στη γη της Ελιάς τής επαγγελίας…. εδώ που ο θάνατος θερίζει κορμιά… Και το δάκρυ δεν σταματάει …

Αυτή είναι η κατάσταση στην Γάζα δολοφονούν άμαχους κάθε μέρα που ψάχνουν για ένα κομμάτι ψωμί και λίγο καθαρό νερό…

Και ο κόσμος δεν νοιάζεται για αυτό που συμβαίνει εκεί… Να ξέρετε ότι η Γάζα είναι πολύ κοντά από την Ελλάδα μας.. είμαστε απέναντι και μοιραζόμαστε το ίδιο Πέλαγος….

Το ζήτημα της Παλαιστίνης δεν είναι μόνο δικό μας θέμα… είναι και δικό σάς…. Και πρέπει να αφορά όλους τους ελεύθερους Ανθρώπους που θέλουν την Ειρήνη στη γη…

Καλό ταξίδι Αγάπη μου ΛΙΠΙ ΑΛΑΝΤΑΣΗ και καλό παράδεισο όπως λένε τα Αδέλφια μας στην Ελλάδα».

Από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Απρίλιο του 2015 οι νεκροί άμαχοι υπολογίζονται περίπου στους 53.000 ανθρώπους. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία πρόκειται για παιδιά. Ο ΟΗΕ καταγγέλλει πως αυτήν την στιγμή στην Γάζα συντελείται γενοκτονία και ο λαός της Γάζας υποφέρει από λιμό.