Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα!!!

Η Γάζα ξυπνάει κάθε μέρα μέσα στον ίδιο εφιάλτη. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου, τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα.

Οι 49 σκοτώθηκαν στην ήδη κατεστραμμένη Πόλη της Γάζας, ενώ άλλοι τρεις έπεσαν νεκροί την ώρα που περίμεναν σε κέντρο διανομής τροφίμων κοντά στη Ράφα.

Ισραηλινά μαχητικά επιτέθηκαν σε καταυλισμό στο κέντρο της Γάζας, σκοτώνοντας αμάχους το πρακτορείο Wafa.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν έντονα και να βομβαρδίζουν το βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ενώ πλήττουν και κατοικημένα κτίρια στα βορειοανατολικά.

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Θα καταφέρει η πίεση από τη Δύση να αλλάξει την στάση του Νετανιάχου;

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες δυτικές χώρες δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην ισραηλινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ή στη συμπεριφορά της, αναφέρει πολιτικός αναλυτής.

«Θα αλλάξει τα πλάνα του; Όχι προς το παρόν. Αλλά νομίζω ότι αρχίζει να νιώθει την πίεση, και γενικότερα το Ισραήλ αρχίζει να νιώθει την πίεση», δήλωσε ο Όρι Γκόλντμπεργκ στην Al Jazeera από το Τελ Αβίβ.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα παράδοξο, πρόσθεσε ο Γκόλντμπεργκ. «Συνεχίζει σαν να μην υπάρχει τίποτα που να το περιορίζει ή να εμποδίζει τις προσπάθειές του να εκτελέσει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού… Από την άλλη, οι συνθήκες αλλάζουν και αλλάζουν αρκετά γρήγορα, όχι απαραίτητα σε ό,τι αφορά πολιτικά αποτελέσματα στο πεδίο, αλλά με την έννοια ότι το παλαιστινιακό ζήτημα γίνεται βάρος για τους υπάρχοντες ηγέτες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ».

Η επιβολή κυρώσεων και το μποϊκοτάζ ισραηλινών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο, καθώς αυτές οι ενέργειες θα «διασπούσαν το ισραηλινό κοινό και θα επέτρεπαν στο κοινό να δει τον Νετανιάχου ως έναν προβληματικό πρωθυπουργό, όχι ως έναν γενναίο πρωθυπουργό που, παρά το ότι δεν είναι αγαπητός και παρά τα πολλά προσωπικά του ζητήματα, κάνει ό,τι μπορεί για να διεξαγάγει μια αδύνατη μάχη που αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στον τρόπο που οι περισσότεροι Ισραηλινοί βλέπουν τον Νετανιάχου», ανέφερε.

Αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας πεζή

Οι κάτοικοι λένε ότι κάθε βράδυ στην πόλη της Γάζας μοιάζει σαν διαλυμένη από σεισμό, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενες εκρηκτικές ύλες για να πλήξουν σπίτια και πολυκατοικίες.

Ο ισραηλινός στρατός εφαρμόζει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους για να εκκενώσει την πόλη της Γάζας από Παλαιστίνιους και να ωθήσει τους κατοίκους προς τον νότο. Πολλοί Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να μετακινούνται πεζοί, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν τα υψηλά έξοδα μετακίνησης.

Πολλοί λένε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν τους άφησαν καμία επιλογή: αναγκάστηκαν κυριολεκτικά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό συνεχή πυρά πυροβολικού και επιθέσεις με τετράτροχα drone. Οι περισσότεροι από όσους βλέπουμε εδώ δεν πρόλαβαν καν να πάρουν τα υπάρχοντά τους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας, σφυροκοπούν τις τελευταίες ημέρες τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ Αλ-Χάουα, από τις οποίες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στα κεντρικά και τα δυτικά τμήματα της πόλης, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Ο στρατός εκτιμά ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταστρέψει έως 20 ψηλές πολυκατοικίες στην Πόλη της Γάζας και πιστέυει πως περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο άλλοι περίπου 600.000 παραμένουν.