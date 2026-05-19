Έξαρση Έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2026
Αμερικανός γιατρός βρέθηκε θετικός στον ιό Έμπολα μετά την έκθεσή του κατά την εργασία του με ομάδα ιατρικών ιεραποστόλων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και μεταφέρεται επειγόντως στη Γερμανία για νοσηλεία. Η νόσος βρίσκεται σε έξαρση σε Κονγκό και Ουγκάντα, με δεκάδες θανάτους και εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα, ενώ οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης διεθνώς.

Μεταφορά ασθενούς στη Γερμανία

Ο ασθενής παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γεγονός που οδήγησε τις αμερικανικές αρχές να αποφασίσουν τη μεταφορά του στη Γερμανία για θεραπεία, όπως δήλωσε ο δρ Σατίς Πιλάι, υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικών Έμπολα στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Υπάρχουν επίσης έξι άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον γιατρό, τα οποία παραμένουν προς το παρόν στην Κινσάσα, καθώς δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Το CDC υποστηρίζει τη «με ασφαλή τρόπο απομάκρυνση ενός μικρού αριθμού Αμερικανών που επηρεάζονται άμεσα», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει τον ακριβή αριθμό τους.

Μια πηγή ανέφερε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο STAT ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη μεταφορά της ομάδας σε ασφαλή καραντίνα, πιθανώς σε στρατιωτική βάση στη Γερμανία, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 100 θάνατοι και πάνω από 390 ύποπτα κρούσματα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στην Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα και ένας θάνατος. Ο ιός που προκαλεί τη σημερινή έξαρση, το στέλεχος Bundibugyo, δεν διαθέτει εγκεκριμένο εμβόλιο ή φάρμακο.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει κηρύξει την έξαρση διεθνή επείγουσα κατάσταση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διασυνοριακής μετάδοσης. Ο Jean Kaseya, επικεφαλής της Αφρικανικής Υπηρεσίας Ελέγχου Νοσημάτων, τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα δημόσιας υγείας, ακόμα και σε κηδείες θυμάτων Έμπολα.

Μέτρα πρόληψης στις ΗΠΑ

Το CDC σημείωσε ότι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ παραμένει σχετικά χαμηλός, ωστόσο εισάγει σειρά μέτρων για την αποτροπή εισόδου της νόσου στη χώρα. Αυτά περιλαμβάνουν παρακολούθηση των ταξιδιωτών από τις πληγείσες περιοχές και περιορισμούς εισόδου για μη Αμερικανούς υπηκόους που βρέθηκαν σε Κονγκό, Ουγκάντα ή Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες.

Επιπλέον, το CDC συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και άλλους φορείς για τον εντοπισμό επαφών των επιβατών, την αύξηση της δυνατότητας διαγνωστικών τεστ και την προετοιμασία νοσοκομείων για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία Επιπέδου Τέσσερα, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, για περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

