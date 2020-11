Eurogroup: Εγκρίθηκε η δόση των 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

Την επιστροφή στην Ελλάδα 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη που καταγράφουν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος από τα ελληνικά ομόλογα (ANFAs και SMPs) αποφάσισε σήμερα το Eurogroup. Η απόφαση χαιρετίσθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Η σχετική ανακοίνωση του Eurogroup για την Ελλάδα αναφέρει τα εξής: «Το Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας ως προς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των μακροοικονομικών της προοπτικών, στη βάση της όγδοης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου.

#Eurogroup adopts statement on implementation of reform commitments by Greece 🇬🇷 and greenlights the future release of the fourth tranche of debt measures.

— EU Council Press (@EUCouncilPress) November 30, 2020