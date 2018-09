Ερντογάν: Θα αυξήσουμε τον τουρκικό στρατό στην Κύπρο

Νέες απειλές κατά της Κύπρου εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, προαναγγέλοντας αύξηση του αριθμού των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο!

«Μας ζητούν να μειώσουμε τον αριθμό των στρατευμάτων μας στην Κύπρο. Μην μας παρεξηγήσετε. Εμείς θα τα αυξήσουμε», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους σύμφωνα με το EHA News.

