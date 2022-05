Ακραία πρόκληση Ερντογάν: Για μένα δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης

Σκληρές δηλώσεις, που δυναμιτίζουν έτι περαιτέρω το κλίμα, έκανε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Για μένα δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί ξανά με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

#BREAKING Turkish president says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis does not exist for him after his criticism against Turkiye during visit to US

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 23, 2022