Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ

Τύμπανα πολέμου ηχούν στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν, προκαλώντας συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή, με πολλαπλές εκρήξεις να ακούγονται στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας. Ο Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι τα πλήγματα αποσκοπούν «στην εξάλειψη απειλών κατά του Κράτους του Ισραήλ».

Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, ΗΠΑ και Ισραήλ σε κοινή επιχείρηση εξαπέλυσαν τα πρώτα πλήγματα κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν καπνό να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, καθώς το Ισραήλ πραγματοποιεί «προληπτική επίθεση». Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκε κοντά στα γραφεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Καθώς το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν πλήγματα κατά του Ιράν, εκρήξεις ακούγονται στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης, καθώς και στις πόλεις Ισφαχάν, Καράτζ και Κερμανσάχ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα, ισραηλινή πηγή ασφαλείας αναφέρει ότι η επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν αποτελεί κοινή στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με την ανεπιβεβαίωτη αυτή πληροφορία, ένας από τους στόχους φέρεται να είναι εγκατάσταση που συνδέεται με την ιρανική προεδρία.

Παράλληλα, επικαλούμενο πηγές της ιρανικής αντιπολίτευσης, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στο στόχαστρο βρίσκονται και κατοικίες Ιρανών ηγετών.

Όπως επισημαίνεται, τα πλήγματα επικεντρώνονται επίσης σε εγκαταστάσεις από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμένουν κοντά σε προστατευμένους χώρους χωρίς ωστόσο να απαιτείται προς το παρόν η είσοδος στα καταφύγια.

Μοσάντ προς τους Ιρανούς: «Μαζί θα επαναφέρουμε το Ιράν στις ένδοξες ημέρες του»

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ απηύθυνε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό μέσω του επίσημου λογαριασμού της στην περσική γλώσσα στην πλατφόρμα Telegram, καλώντας τους πολίτες να συμβάλουν ώστε «το Ιράν να επιστρέψει στις ένδοξες ημέρες του».

«Ιρανοί αδελφοί και αδελφές μας, δεν είστε μόνοι! Δημιουργήσαμε ένα ειδικό και απολύτως ασφαλές κανάλι στο Telegram αποκλειστικά για εσάς. Μαζί θα επαναφέρουμε το Ιράν στις ένδοξες ημέρες του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Μοσάντ καλεί επίσης τους Ιρανούς «να μοιραστούν μαζί μας φωτογραφίες και βίντεο από τον δίκαιο αγώνα σας εναντίον του καθεστώτος».

Σειρήνες ηχούν σε όλο το Ισραήλ – Οδηγίες στους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν σε ολόκληρο το Ισραήλ, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμένουν κοντά σε προστατευμένους χώρους και καταφύγια, την ώρα που η χώρα εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ιράν, αναφέρουν οι Times of Israel.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) επέβαλε περιοριστικά μέτρα σε όλη τη χώρα, καθώς το Ισραήλ προχωρά σε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Μετά από νέα αξιολόγηση της κατάστασης, ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι συγκεντρώσεις και η εργασία, με εξαίρεση μόνο τους απολύτως απαραίτητους τομείς.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση κατά του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς Κατς ανέφερε ότι κήρυξε «άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα».

«Το Κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη απειλών κατά της ασφάλειας του Ισραήλ», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, σειρήνες ηχούν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, ενώ η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF καλεί τους πολίτες να παραμένουν κοντά σε καταφύγια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «λόγω της κατάστασης ασφαλείας», οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο πλησιέστερος προστατευμένος χώρος στην περιοχή τους και να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις.

Οι IDF ανέφεραν ότι η «προληπτική ειδοποίηση» έχει στόχο να προετοιμάσει τον πληθυσμό για το ενδεχόμενο εκτόξευσης πυραύλων προς την ισραηλινή επικράτεια.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάγκη οι πολίτες να εισέλθουν στα καταφύγια.

Το Ισραήλ κλείνει τον εναέριο χώρο – Ακυρώνονται όλες οι πολιτικές πτήσεις

Μετά την έναρξη της επίθεσης κατά του Ιράν, το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο του για όλες τις πολιτικές πτήσεις.

«Το κοινό παρακαλείται να μην προσέρχεται στα αεροδρόμια μέχρι νεωτέρας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών. «Οι επιβάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό καλούνται να ενημερώνονται μέσω των μέσων ενημέρωσης και των αεροπορικών εταιρειών τους σχετικά με τα προγράμματα πτήσεων, μόλις ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό «καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες και τις συστάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας».

«Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας, ο εναέριος χώρος θα ανοίξει εκ νέου και οι πτήσεις προς και από το Ισραήλ θα επαναληφθούν. Σχετική ενημέρωση θα δοθεί 24 ώρες πριν από την επανεκκίνηση των πτήσεων», τονίζεται στην ανακοίνωση.