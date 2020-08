Ελπιδοφόρος: Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου θα αποτελεί σύμβολο αγάπης

Την ευγνωμοσύνη του για την επανεκκίνηση των εργασιών ανοικοδόμησης του Αγίου Νικολάου στο «Ground Zero» εξέφρασε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, ο οποίος τέλεσε αγιασμό στο εργοτάξιο.

«Ευγνώμων για την επανεκκίνηση της ανοικοδόμησης του Αγ. Νικολάου στο «Ground Zero» με τον @NYGovCuomo. Αυτό το Εθνικό Ι. Προσκύνημα θα αποτελεί σύμβολο αγάπης, συμφιλίωσης, θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας της συνείδησης που δεν λειτουργεί με αποκλεισμούς, αλλά καλωσορίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας στις ΗΠΑ.

Grateful to restart construction at St. Nicholas at Ground Zero with @NYGovCuomo. This National Shrine will be a symbol of love, of reconciliation, and a sign of the ideals of religious liberty and freedom of conscience that never excludes, but only embraces. pic.twitter.com/cwxklQvUxt

— Elpidophoros (@Elpidophoros) August 3, 2020